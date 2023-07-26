https://sputnikarabic.ae/20230726/أول-لقاء-رسمي-يجمع-وزيرة-الخارجية-والتعاون-الدولي-الليبية-ونظيرها-التركي-1079436100.html
أول لقاء رسمي يجمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية ونظيرها التركي
أول لقاء رسمي يجمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية ونظيرها التركي
التقت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، بنظيرها التركي، هاكان فيدان، لأول مرة بعد توليه مهام منصبه. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T19:28+0000
2023-07-26T19:28+0000
2023-07-26T19:28+0000
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ونشرت الخارجية الليبية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صور اللقاء الذي جمع المنقوش بفيدان في العاصمة التركية أنقرة، في أول لقاء رسمي بعد تولي فيدان مهامه وزيرا للخارجية.وفي منتصف الشهر الجاري، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبد الفتاح حلبوص، تفاصيل منع نحو 20 نائبا من السفر إلى تركيا في مطار معيتيقة، كان حلبوص من بينهم.وقال حلبوص في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا.وتابع حلبوص: "كنا نحو 20 نائبا على نفس الرحلة في مهمة لتركيا، وخلال التواجد في المطار سحبت جوازات السفر الخاصة بالأعضاء الذين تقدموا لشباك الجوازات، وأخبروهم بضرورة مراجعة الأمن الداخلي، الذي أصدر قرار منعهم من السفر".وأوضح حلبوص أنه بعد سحب جوازات السفر من الأعضاء الخمسة، غادر كل الأعضاء الذين كانوا في المطار للمهمة ذاتها، لحرصهم على عدم سحب جوازات السفر الخاص بهم، بحسب قوله.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
أول لقاء رسمي يجمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية ونظيرها التركي
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التقت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، بنظيرها التركي، هاكان فيدان، لأول مرة بعد توليه مهام منصبه.
ونشرت الخارجية الليبية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صور اللقاء الذي جمع المنقوش بفيدان في العاصمة التركية أنقرة، في أول لقاء رسمي بعد تولي فيدان مهامه وزيرا للخارجية.
وفي منتصف الشهر الجاري، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
، عبد الفتاح حلبوص، تفاصيل منع نحو 20 نائبا من السفر إلى تركيا في مطار معيتيقة، كان حلبوص من بينهم.
وقال حلبوص في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة
، ومنعوا من السفر إلى تركيا.
وتابع حلبوص: "كنا نحو 20 نائبا على نفس الرحلة في مهمة لتركيا، وخلال التواجد في المطار سحبت جوازات السفر الخاصة بالأعضاء الذين تقدموا لشباك الجوازات، وأخبروهم بضرورة مراجعة الأمن الداخلي، الذي أصدر قرار منعهم من السفر".
وأوضح حلبوص أنه بعد سحب جوازات السفر من الأعضاء الخمسة، غادر كل الأعضاء الذين كانوا في المطار للمهمة ذاتها، لحرصهم على عدم سحب جوازات السفر الخاص بهم، بحسب قوله.