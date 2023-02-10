https://sputnikarabic.ae/20230210/ليبيا-عودة-حركة-الملاحة-الجوية-بمطار-معيتيقة-الدولي-بعد-توقفها-لساعات-1073337069.html
ليبيا... عودة حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بعد توقفها لساعات
ليبيا... عودة حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بعد توقفها لساعات
أعلن مطار معيتيقة الدولي عودة حركة الملاحة الجوية بالمطار بعد توقفها لساعات وتحويل الرحلات إلى مطار مصراته الدولي بسبب اضطرابات أمنية قرب المطار بطرابلس. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T02:40+0000
2023-02-10T02:40+0000
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بنغازي – سبوتنيك. وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "عودة حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بشكل طبيعي الآن".وكانت إدارة معيتيقة قبيل ساعات قد أعلنت توقف الحركة في المطار، وتحويل عدد من الرحلات إلى مطار مصراتة، قبل أن تستأنف مجددا.من جهة أخرى أفادت مصادر ليبية محلية لوكالة "سبوتنيك" عن وقوع اشتباكات مسلحة قرب مطار معيتيقة بمنطقة تاجوراء بين مجموعات مسلحة.وأكدت مصادر لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن وقوع مناوشات عسكرية بالأسلحة بين مجموعات بمنطقة تاجوراء القريبة من مطار معيتيقة الدولي تسببت في إغلاق مطار معيتيقة الدولي وتحويل الرحلات إلى مطار مصراته.
https://sputnikarabic.ae/20230210/إغلاق-مطار-معيتيقة-الدولي-بالعاصمة-الليبية-طرابلس-1073336378.html
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أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... عودة حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بعد توقفها لساعات
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أعلن مطار معيتيقة الدولي عودة حركة الملاحة الجوية بالمطار بعد توقفها لساعات وتحويل الرحلات إلى مطار مصراته الدولي بسبب اضطرابات أمنية قرب المطار بطرابلس.
بنغازي – سبوتنيك
. وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "عودة حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بشكل طبيعي الآن".
وكانت إدارة معيتيقة قبيل ساعات قد أعلنت توقف الحركة في المطار
، وتحويل عدد من الرحلات إلى مطار مصراتة، قبل أن تستأنف مجددا.
من جهة أخرى أفادت مصادر ليبية محلية لوكالة "سبوتنيك" عن وقوع اشتباكات مسلحة قرب مطار معيتيقة بمنطقة تاجوراء بين مجموعات مسلحة.
وأكدت مصادر لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن وقوع مناوشات عسكرية بالأسلحة بين مجموعات بمنطقة تاجوراء القريبة من مطار معيتيقة الدولي تسببت في إغلاق مطار معيتيقة الدولي وتحويل الرحلات إلى مطار مصراته.