https://sputnikarabic.ae/20230726/الجامعة-العربية-تفريغ-ناقلة-النفط-صافر-خطوة-مهمة-منعت-كارثة-1079431656.html
الجامعة العربية: تفريغ ناقلة النفط "صافر" خطوة مهمة منعت كارثة
الجامعة العربية: تفريغ ناقلة النفط "صافر" خطوة مهمة منعت كارثة
علّقت جامعة الدول العربية على بدء تفريغ ناقلة النفط "صافر"، التي كانت تهدد بحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T15:55+0000
2023-07-26T15:55+0000
2023-07-26T15:55+0000
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جاء ذلك في بيان للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وتابع: "الجامعة العربية ترحب بجميع الجهود الدولية والعربية التي ساهمت في هذه العملية المهمة".ووجّه أمين عام جامعة الدول العربية، رسالة للجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بحماية البيئة لمواصلة العمل على استكمال تمويل العملية حتى يتم الانتهاء من تفريغ الناقلة وتفكيكها بنجاح.وفي 9 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تأمين السفينة البديلة "نوتيكا"، التي تتولى مهمة إفراغ النفط المخزن في الناقلة "صافر".ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة انطلاق عملية إنقاذ ناقلة النفط المتآكلة "صافر"، التي ترسو قبالة سواحل اليمن، منذ نحو 8 سنوات وعلى متنها أكثر من مليون برميل من النفط.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن المرحلة الأولى من عملية نقل النفط من الناقلة "صافر" تكللت بالنجاح.يذكر أن الناقلة "صافر"، التي دخلت الخدمة منذ 47 عاما، توقفت في مكانها منذ اندلاع الحرب اليمنية في 2014، وكادت تتسبب في كارثة بيئية.
https://sputnikarabic.ae/20230717/لتجنب-وقوع-الكارثة-إنقاذ-ناقلة-صافر-مع-مليون-برميل-من-النفط-قبالة-سواحل-اليمن-1079137311.html
https://sputnikarabic.ae/20230726/اليمن-نجاح-المرحلة-الأولى-لنقل-النفط-من-السفينة-المتهالكة-صافر-1079424742.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, جامعة الدول العربية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, جامعة الدول العربية
الجامعة العربية: تفريغ ناقلة النفط "صافر" خطوة مهمة منعت كارثة
تابعنا عبر
علّقت جامعة الدول العربية على بدء تفريغ ناقلة النفط "صافر"، التي كانت تهدد بحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.
جاء ذلك في بيان للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال أبو الغيط: "كان من الضروري تنفيذ هذه العملية لتجنب كارثة بيئية بحرية غير مسبوقة".
وتابع: "الجامعة العربية ترحب بجميع الجهود الدولية والعربية التي ساهمت في هذه العملية
المهمة".
ووجّه أمين عام جامعة الدول العربية، رسالة للجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بحماية البيئة لمواصلة العمل على استكمال تمويل العملية حتى يتم الانتهاء من تفريغ الناقلة وتفكيكها بنجاح.
وفي 9 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تأمين السفينة البديلة
"نوتيكا"، التي تتولى مهمة إفراغ النفط المخزن في الناقلة "صافر".
ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة انطلاق عملية إنقاذ ناقلة النفط المتآكلة "صافر"، التي ترسو قبالة سواحل اليمن، منذ نحو 8 سنوات وعلى متنها أكثر من مليون برميل من النفط.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن المرحلة الأولى من عملية نقل النفط من الناقلة "صافر
" تكللت بالنجاح.
يذكر أن الناقلة "صافر"، التي دخلت الخدمة منذ 47 عاما، توقفت في مكانها منذ اندلاع الحرب اليمنية في 2014، وكادت تتسبب في كارثة بيئية.