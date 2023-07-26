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الجيش في النيجر يعلق عمل جميع المؤسسات
https://sputnikarabic.ae/20230726/الجيش-في-النيجر-يعلق-عمل-جميع-المؤسسات-1079438554.html
الجيش في النيجر يعلق عمل جميع المؤسسات
الجيش في النيجر يعلق عمل جميع المؤسسات
قالت مجموعة من الجنود في النيجر، يوم الأربعاء، إنه سيتم تعليق "جميع المؤسسات" في البلاد، وذلك بعد إعلان عزل الرئيس محمد بازوم. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T23:15+0000
2023-07-26T23:38+0000
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وظهرت القوات العسكرية النيجيرية على التلفزيون الوطني في وقت سابق يوم الأربعاء، قائلة إن بازوم قد تم عزله، وتم إغلاق حدود البلاد وأعلن حظر تجول عام في البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في شباط / فبراير 2010.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.بازوم ينحدر من قبيلة "أولاد سليمان" العربية، وكانت تربطه صداقة قوية وعلاقة شخصية متينة بالرئيس السابق محمدو يوسفو، إذ أسسا معا الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية قبل ثلاثين عامًا، وبعد عقدين من النضال، وصل الحزب إلى الحكم (2011)، فكان يوسفو هو الرئيس وبازوم هو رجل الثقة الذي أُسندت إليه حقيبتان وزاريتان شائكتان ومعقدتان، خلال السنوات العشر الماضية (الداخلية والخارجية).
https://sputnikarabic.ae/20230726/عسكريون-في-النيجر-يعلنون-عبر-التلفزيون-الرسمي-عزل-الرئيس--وإغلاق-الحدود-وحظر-التجوال-1079438393.html
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أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش في النيجر يعلق عمل جميع المؤسسات

23:15 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 23:38 GMT 26.07.2023)
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILEالجيش النيجيري في شمال النيجر
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILE
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قالت مجموعة من الجنود في النيجر، يوم الأربعاء، إنه سيتم تعليق "جميع المؤسسات" في البلاد، وذلك بعد إعلان عزل الرئيس محمد بازوم.
وظهرت القوات العسكرية النيجيرية على التلفزيون الوطني في وقت سابق يوم الأربعاء، قائلة إن بازوم قد تم عزله، وتم إغلاق حدود البلاد وأعلن حظر تجول عام في البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.
رئيس النيجر، محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد
22:53 GMT
وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في شباط / فبراير 2010.
وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.
وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
بازوم ينحدر من قبيلة "أولاد سليمان" العربية، وكانت تربطه صداقة قوية وعلاقة شخصية متينة بالرئيس السابق محمدو يوسفو، إذ أسسا معا الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية قبل ثلاثين عامًا، وبعد عقدين من النضال، وصل الحزب إلى الحكم (2011)، فكان يوسفو هو الرئيس وبازوم هو رجل الثقة الذي أُسندت إليه حقيبتان وزاريتان شائكتان ومعقدتان، خلال السنوات العشر الماضية (الداخلية والخارجية).
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