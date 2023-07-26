https://sputnikarabic.ae/20230726/الجيش-في-النيجر-يعلق-عمل-جميع-المؤسسات-1079438554.html

الجيش في النيجر يعلق عمل جميع المؤسسات

الجيش في النيجر يعلق عمل جميع المؤسسات

قالت مجموعة من الجنود في النيجر، يوم الأربعاء، إنه سيتم تعليق "جميع المؤسسات" في البلاد، وذلك بعد إعلان عزل الرئيس محمد بازوم. 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T23:15+0000

2023-07-26T23:15+0000

2023-07-26T23:38+0000

أخبار النيجر

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102265/43/1022654388_0:55:2707:1578_1920x0_80_0_0_10c77fe667a0e222d38ca37203ef0365.jpg

وظهرت القوات العسكرية النيجيرية على التلفزيون الوطني في وقت سابق يوم الأربعاء، قائلة إن بازوم قد تم عزله، وتم إغلاق حدود البلاد وأعلن حظر تجول عام في البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في شباط / فبراير 2010.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.بازوم ينحدر من قبيلة "أولاد سليمان" العربية، وكانت تربطه صداقة قوية وعلاقة شخصية متينة بالرئيس السابق محمدو يوسفو، إذ أسسا معا الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية قبل ثلاثين عامًا، وبعد عقدين من النضال، وصل الحزب إلى الحكم (2011)، فكان يوسفو هو الرئيس وبازوم هو رجل الثقة الذي أُسندت إليه حقيبتان وزاريتان شائكتان ومعقدتان، خلال السنوات العشر الماضية (الداخلية والخارجية).

https://sputnikarabic.ae/20230726/عسكريون-في-النيجر-يعلنون-عبر-التلفزيون-الرسمي-عزل-الرئيس--وإغلاق-الحدود-وحظر-التجوال-1079438393.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن