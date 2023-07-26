https://sputnikarabic.ae/20230726/عسكريون-في-النيجر-يعلنون-عبر-التلفزيون-الرسمي-عزل-الرئيس--وإغلاق-الحدود-وحظر-التجوال-1079438393.html
عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد
عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد
أعلن عسكريون في جيش النيجر، اليوم الخميس، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T22:53+0000
2023-07-26T22:53+0000
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وذكرت وكالة "رويترز" أن عسكريين في النيجر ظهروا على التلفزيون الرسمي وأعلنوا عزل الرئيس بازوم وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد.في سياق متصل، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن العسكريين أعلنوا تعليق عمل جميع المؤسسات في البلاد.وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في شباط / فبراير 2010.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.بازوم ينحدر من قبيلة "أولاد سليمان" العربية، وكانت تربطه صداقة قوية وعلاقة شخصية متينة بالرئيس السابق محمدو يوسفو، إذ أسسا معا الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية قبل ثلاثين عامًا، وبعد عقدين من النضال، وصل الحزب إلى الحكم (2011)، فكان يوسفو هو الرئيس وبازوم هو رجل الثقة الذي أُسندت إليه حقيبتان وزاريتان شائكتان ومعقدتان، خلال السنوات العشر الماضية (الداخلية والخارجية).
https://sputnikarabic.ae/20230726/الرئاسة-في-النيجر-الجيش-جاهز-لمهاجمة-الحرس-الرئاسي-إن-لم-يتراجع-عن-احتجاز-الرئيس-بازوم-1079423131.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد
22:53 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 23:14 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
أعلن عسكريون في جيش النيجر، اليوم الخميس، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وذكرت وكالة "رويترز" أن عسكريين في النيجر ظهروا على التلفزيون الرسمي وأعلنوا عزل الرئيس بازوم وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد.
في سياق متصل، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن العسكريين أعلنوا تعليق عمل جميع المؤسسات في البلاد.
وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في شباط / فبراير 2010.
وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي
محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.
وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
بازوم ينحدر من قبيلة "أولاد سليمان" العربية، وكانت تربطه صداقة قوية وعلاقة شخصية متينة بالرئيس السابق محمدو يوسفو، إذ أسسا معا الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية قبل ثلاثين عامًا، وبعد عقدين من النضال، وصل الحزب إلى الحكم (2011)، فكان يوسفو هو الرئيس وبازوم هو رجل الثقة الذي أُسندت إليه حقيبتان وزاريتان شائكتان ومعقدتان، خلال السنوات العشر الماضية (الداخلية والخارجية).