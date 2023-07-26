https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-مصر-حريصة-على-تلبية-دعوات-الرئيس-الروسي-فيما-يخص-التعاون-المشترك-1079435556.html

السيسي: مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي فيما يخص التعاون المشترك

السيسي: مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي فيما يخص التعاون المشترك

صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فيما يخص التعاون في المجالات المختلفة وأيضا على مستوى... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T18:20+0000

2023-07-26T18:20+0000

2023-07-26T18:27+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأعرب السيسي عن تقدير مصر "للدعم الروسي الواضح في إنشاء محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الروسية الصناعية".جاء ذلك في أعقاب وصول، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى قصر كونستانتينوفسكي لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وتابع السيسي، قائلا: "نهنئكم بمرور 80 عامًا على العلاقات الروسية المصرية، ونحن متأكدون أن القمة الروسية الأفريقية سيكون لها نتائج عظيمة للغاية، ونتذكر الاهتمام الشديد الذي قوبلنا به، في 2019، أثناء القمة الروسية الأفريقية".وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فإن 17 زعيما أفريقيا سيصلون إلى سان بطرسبورغ لحضور القمة الروسية - الأفريقية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يسبقها، مؤكدا أن بوتين ينوي التحدث مع كل منهم شخصيًا.وأوضح أوشاكوف، أن الرئيس بوتين سيلقي خطابا كبيرا في الجلسة العامة لـ"قمة روسيا - أفريقيا"، في 28 تموز/ يوليو الجاري، يقيّم فيه الوضع الحالي لنظام العلاقات الدولية، بما في ذلك تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على مبدأ التعددية القطبية والمساواة بين جميع الدول المستقلة.وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا الثانية"، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 يوليو/ تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

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