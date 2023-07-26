https://sputnikarabic.ae/20230726/اندلاع-حريق-ضخم-في-سفينة-تنقل-3-آلاف-سيارة-من-ألمانيا-إلى-مصر-فيديو-وصور-1079420587.html
اندلاع حريق ضخم في سفينة تنقل 3 آلاف سيارة من ألمانيا إلى مصر... فيديو وصور
اندلاع حريق ضخم في سفينة تنقل 3 آلاف سيارة من ألمانيا إلى مصر... فيديو وصور
أعلن خفر السواحل الهولندي، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق ضخم في سفينة شحن تنقل 3 آلاف سيارة من ألمانيا إلى مصر. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T11:28+0000
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وحسب وسائل إعلام ألمانية رسمية، اندلع الحريق قبالة السواحل الهولندية، على متن السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، على بعد 50 كم شمال جزيرة أملاند، التي تحمل قرابة 2857 سيارة، و25 أخرى كهربائية.وكانت سفينة الشحن متجهة من ميناء بريمين في ألمانيا إلى مصر، وكان على متنها 23 فردا من أفراد طاقمها.وحاول الطاقم في البداية إطفاء الحريق بأنفسهم لكنهم لم ينجحوا، واستمرت النيران في الانتشار، مما اضطر بعضهم للقفز في الماء هربا من الحريق.وتدخل خفر السواحل الهولندي لإنقاذ أفراد طاقم السفينة بواسطة المروحيات وقوارب النجاة.وفقًا لخفر السواحل الهولندي، توفي أحد أفراد الطاقم، وأصيب آخرون، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، التي أكدت أن جميعهم يعانون من مشاكل في التنفس جراء الحريق.ووفقا للتقارير الألمانية، الحريق بدأ في إحدى السيارات الكهربائية على سطح السفينة، ثم امتد على الأرجح إلى طوابق أخرى.كما أشارت إلى أن هناك مخاوف من غرق السفينة بالكامل، خاصة أنها تقع بالقرب من جزر وادن، والتي تعتبر منطقة تراث عالمي، والذي يمكن أن يشكل غرق السفينة تأثيرات سلبية هائلة على المنطقة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20220725/الكشف-عن-أرخص-السيارات-الكهربائية-في-الأسواق-1065544873.html
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اندلاع حريق ضخم في سفينة تنقل 3 آلاف سيارة من ألمانيا إلى مصر... فيديو وصور
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أعلن خفر السواحل الهولندي، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق ضخم في سفينة شحن تنقل 3 آلاف سيارة من ألمانيا إلى مصر.
وحسب وسائل إعلام ألمانية رسمية، اندلع الحريق قبالة السواحل الهولندية، على متن السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، على بعد 50 كم شمال جزيرة أملاند، التي تحمل قرابة 2857 سيارة، و25 أخرى كهربائية.
وكانت سفينة الشحن متجهة من ميناء بريمين في ألمانيا
إلى مصر
، وكان على متنها 23 فردا من أفراد طاقمها.
وحاول الطاقم في البداية إطفاء الحريق بأنفسهم لكنهم لم ينجحوا، واستمرت النيران في الانتشار، مما اضطر بعضهم للقفز في الماء هربا من الحريق.
وتدخل خفر السواحل الهولندي لإنقاذ أفراد طاقم السفينة بواسطة المروحيات وقوارب النجاة.
وفقًا لخفر السواحل الهولندي، توفي أحد أفراد الطاقم، وأصيب آخرون، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، التي أكدت أن جميعهم يعانون من مشاكل في التنفس جراء الحريق.
ووفقا للتقارير الألمانية، الحريق بدأ في إحدى السيارات الكهربائية
على سطح السفينة، ثم امتد على الأرجح إلى طوابق أخرى.
كما أشارت إلى أن هناك مخاوف من غرق السفينة بالكامل، خاصة أنها تقع بالقرب من جزر وادن، والتي تعتبر منطقة تراث عالمي، والذي يمكن أن يشكل غرق السفينة تأثيرات سلبية هائلة على المنطقة بالكامل.