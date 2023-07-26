https://sputnikarabic.ae/20230726/بوتين-يستقبل-السيسي-ويعقد-معه-محادثات-ثنائية--عاجل-1079435418.html
بوتين يستقبل السيسي ويعقد معه محادثات ثنائية- عاجل
بوتين يستقبل السيسي ويعقد معه محادثات ثنائية- عاجل
وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T18:04+0000
2023-07-26T18:04+0000
2023-07-26T18:17+0000
روسيا
مصر
فلاديمير بوتين
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101338/92/1013389288_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_14d101916c5ffc9dabe46400841da1eb.jpg
وبدأ الرئيسان، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية، وأشار بوتين في الاجتماع إلى "الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين".وأكد الرئيس بوتين أن "روسيا ومصر تمتلكان روابط قوية في مجال الطاقة، ومشروع إنشاء محطة الضبعة النووية يتطور وفقًا للخطة".وأردف بوتين: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في عام 2019 كنتم تترأسون الاتحاد الأفريقي وبالتالي كنتم مؤسسي هذه الصيغة عمليًا، وأنتم الآن تترأسون مشروعًا للتنمية الاقتصادية لأفريقيا".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101338/92/1013389288_39:0:2706:2000_1920x0_80_0_0_694189c952c01fe62b835a533e4a8a3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي
روسيا, مصر, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي
بوتين يستقبل السيسي ويعقد معه محادثات ثنائية- عاجل
18:04 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 18:17 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وبدأ الرئيسان، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية، وأشار بوتين في الاجتماع إلى "الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين".
وأكد الرئيس بوتين أن "روسيا ومصر تمتلكان روابط قوية في مجال الطاقة، ومشروع إنشاء محطة الضبعة النووية يتطور وفقًا للخطة".
بدوره، قال الرئيس السيسي إنه "يرحب بجميع مبادرات روسيا بشأن التعاون في أفريقيا".
وأردف بوتين: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في عام 2019 كنتم تترأسون الاتحاد الأفريقي وبالتالي كنتم مؤسسي هذه الصيغة عمليًا، وأنتم الآن تترأسون مشروعًا للتنمية الاقتصادية لأفريقيا".
أنا متأكد من أنه سيكون لدينا شيء نتحدث عنه في هذا المجال أيضًا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي