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https://sputnikarabic.ae/20230726/تونس-تعلن-السيطرة-الكاملة-على-جميع-الحرائق-التي-نشبت-في-البلاد-1079436875.html
تونس تعلن السيطرة الكاملة على جميع الحرائق التي نشبت في البلاد
تونس تعلن السيطرة الكاملة على جميع الحرائق التي نشبت في البلاد
أعلن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اليوم الأربعاء، السيطرة الكاملة على جميع الحرائق التي نشبت في عدد من مناطق البلاد، ومنها غابات طبرقة وجندوبة وباجة... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T20:56+0000
2023-07-26T20:56+0000
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جاء ذلك في كلمة لوزير الداخلية التونسي، خلال جلسة استماع في البرلمان التونسي، بخصوص الحرائق والهجرة غير النظامية والأمن العام والتوجهات الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة، بحسب صحيفة "الشروق" التونسية.وقال الوزير: "إن أعوان الإدارة العامة للحماية المدنية والحرس الوطني وعناصر الجيش التونسي التي تدخلت بكل تنظيم ووفق مخططات مدروسة وواضحة، أدت إلى نتائج إيجابية من أبرزها عدم تسجيل خسائر في الأرواح".وأشار الوزير التونسي إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا للاختناق والبالغ عددهم 12، جراء الدخان المتصاعد من الحرائق المجاورة للمناطق السكنية، تم إسعافهم وهم بحالة صحية جيدة.وأوضح أن الـ600 ساكن الذي تم إجلاؤهم من الغابات والحقول المتاخمة للحرائق قد عادوا جميعا إلى منازلهم.وتشهد تونس والجزائر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وسط استمرار حرائق الغابات، التي راح ضحيتها في الإحصاءات الأخيرة 34 شخصا من بينهم 10 عسكريين.ففي تونس ارتفعت درجة الحرارة ما بين 6 إلى 10 درجات عن المعدل الموسمي وصولا إلى نحو 50 درجة مئوية (نصف درجة الغليان)، في مناطق بينها العاصمة، ما دفع الناس إلى الفرار نحو الشواطئ وسط تكرار انقطاع التيار الكهربائي.وبينما وصلت درجة الحرارة، أول أمس الاثنين، في قلب العاصمة تونس إلى 49 درجة مئوية في الظل، ارتفعت إلى 56 درجة تحت الشمس، بينما خلت الشوارع من المارة باستثناء المضطرين.وأدى هبوب رياح قوية مصحوبة بدرجات الحرارة العالية في بلدة ملولة شمال غربي تونس على الحدود مع الجزائر، إلى تجدد الحرائق، وأجلت السلطات ما لا يقل عن 300 شخص عن طريق البحر والبر من البلدة التي شهدت حريقا خطيرا استمرلأيام، الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230725/تونس-تلامس-نصف-الغليان-وارتفاع-ضحايا-حرائق-الغابات-في-الجزائر-إلى-34-1079370792.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, الجزائر
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, الجزائر

تونس تعلن السيطرة الكاملة على جميع الحرائق التي نشبت في البلاد

20:56 GMT 26.07.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaidيحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaid
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أعلن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اليوم الأربعاء، السيطرة الكاملة على جميع الحرائق التي نشبت في عدد من مناطق البلاد، ومنها غابات طبرقة وجندوبة وباجة وبنزرت وجبل سمامة والعديد من المناطق.
جاء ذلك في كلمة لوزير الداخلية التونسي، خلال جلسة استماع في البرلمان التونسي، بخصوص الحرائق والهجرة غير النظامية والأمن العام والتوجهات الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة، بحسب صحيفة "الشروق" التونسية.
حر العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
تونس تلامس "نصف الغليان" وارتفاع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 34
أمس, 06:56 GMT
وقال الوزير: "إن أعوان الإدارة العامة للحماية المدنية والحرس الوطني وعناصر الجيش التونسي التي تدخلت بكل تنظيم ووفق مخططات مدروسة وواضحة، أدت إلى نتائج إيجابية من أبرزها عدم تسجيل خسائر في الأرواح".
وأشار الوزير التونسي إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا للاختناق والبالغ عددهم 12، جراء الدخان المتصاعد من الحرائق المجاورة للمناطق السكنية، تم إسعافهم وهم بحالة صحية جيدة.
وأوضح أن الـ600 ساكن الذي تم إجلاؤهم من الغابات والحقول المتاخمة للحرائق قد عادوا جميعا إلى منازلهم.
وتشهد تونس والجزائر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وسط استمرار حرائق الغابات، التي راح ضحيتها في الإحصاءات الأخيرة 34 شخصا من بينهم 10 عسكريين.
ففي تونس ارتفعت درجة الحرارة ما بين 6 إلى 10 درجات عن المعدل الموسمي وصولا إلى نحو 50 درجة مئوية (نصف درجة الغليان)، في مناطق بينها العاصمة، ما دفع الناس إلى الفرار نحو الشواطئ وسط تكرار انقطاع التيار الكهربائي.
وبينما وصلت درجة الحرارة، أول أمس الاثنين، في قلب العاصمة تونس إلى 49 درجة مئوية في الظل، ارتفعت إلى 56 درجة تحت الشمس، بينما خلت الشوارع من المارة باستثناء المضطرين.
وأدى هبوب رياح قوية مصحوبة بدرجات الحرارة العالية في بلدة ملولة شمال غربي تونس على الحدود مع الجزائر، إلى تجدد الحرائق، وأجلت السلطات ما لا يقل عن 300 شخص عن طريق البحر والبر من البلدة التي شهدت حريقا خطيرا استمرلأيام، الأسبوع الماضي.
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