https://sputnikarabic.ae/20230726/حديث-طريف-يجمع-كيم-كارداشيان-وسبيد-وطفل-سعودي-والموضوع-مبابي-فيديو-1079420757.html
حديث طريف يجمع كيم كارداشيان و"سبيد" وطفل سعودي والموضوع "مبابي"... فيديو
حديث طريف يجمع كيم كارداشيان و"سبيد" وطفل سعودي والموضوع "مبابي"... فيديو
نشرت المؤثرة كيم كارداشيان مقطع فيديو مع ابنها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ارتكبت خطأ فادحا حينما افترضت أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يمارس كرة القدم في... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T11:34+0000
2023-07-26T11:34+0000
2023-07-26T11:34+0000
نادي الفيديو
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وانتقد مغردون بشكل واسع مقطع الفيديو، حيث سألت كارديشيان ابنها: "هل ستذهب إلى السعودية لاحقا لرؤية مبابي؟".فما كان من اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" إلا أن قال بدهشة: "مبابي؟ في السعودية؟" قبل أن يقاطعه طفل ويقول له: "أنا من السعودية" ليجيب "سبيد" بالعربية: "يا هلا".كشفت تقارير صحفية إسبانية عن "سعادة عائلة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض الهلال السعودي"، واصفة إياه بـ"التاريخي".وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن "الهلال السعودي سيدفع نحو 300 مليون يورو إلى فريق باريس سان جيرمان"، مشيرة أن "مبابي سيتقاضى 200 مليون يورو لكل موسم يقضيه بين صفوف الفريق السعودي، ومن الممكن أن يرتفع إلى 700 مليون يورو".وأضافت الصحيفة الإسبانية أن "اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يفكر حاليًا في جميع العروض المقدمة له، بالأخص أنه لم يحسم مصير مستقبله بشكل نهائي"، مؤكدة أن "عائلته مستعدة لقبول عرض الهلال السعودي التاريخي، لكنها تنتظر رد مبابي نفسه على العرض".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حديث طريف يجمع كيم كارداشيان و"سبيد" وطفل سعودي والموضوع "مبابي"... فيديو
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نشرت المؤثرة كيم كارداشيان مقطع فيديو مع ابنها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ارتكبت خطأ فادحا حينما افترضت أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يمارس كرة القدم في السعودية.
وانتقد مغردون بشكل واسع مقطع الفيديو، حيث سألت كارديشيان ابنها: "هل ستذهب إلى السعودية لاحقا لرؤية مبابي؟".
فما كان من اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" إلا أن قال بدهشة: "مبابي؟ في السعودية؟" قبل أن يقاطعه طفل ويقول له: "أنا من السعودية" ليجيب "سبيد" بالعربية: "يا هلا".
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن "سعادة عائلة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض الهلال السعودي"، واصفة إياه بـ"التاريخي".
وقالت صحيفة
"سبورت" الإسبانية، إن "الهلال السعودي سيدفع نحو 300 مليون يورو إلى فريق باريس سان جيرمان"، مشيرة أن "مبابي سيتقاضى 200 مليون يورو لكل موسم يقضيه بين صفوف الفريق السعودي، ومن الممكن أن يرتفع إلى 700 مليون يورو".
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن "اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يفكر حاليًا في جميع العروض المقدمة له، بالأخص أنه لم يحسم مصير مستقبله بشكل نهائي"، مؤكدة أن "عائلته مستعدة لقبول عرض الهلال السعودي التاريخي، لكنها تنتظر رد مبابي نفسه على العرض".