https://sputnikarabic.ae/20230726/صحيفة-عائلة-مبابي-توافق-على-عرض-الهلال-السعودي-التاريخي-1079402388.html

صحيفة: عائلة مبابي توافق على عرض الهلال السعودي التاريخي

صحيفة: عائلة مبابي توافق على عرض الهلال السعودي التاريخي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن "سعادة عائلة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض الهلال السعودي"، واصفة إياه بـ"التاريخي". 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T07:25+0000

2023-07-26T07:25+0000

2023-07-26T07:25+0000

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن "الهلال السعودي سيدفع نحو 300 مليون يورو إلى فريق باريس سان جيرمان"، مشيرة أن "مبابي سيتقاضى 200 مليون يورو لكل موسم يقضيه بين صفوف الفريق السعودي، ومن الممكن أن يرتفع إلى 700 مليون يورو".وأضافت الصحيفة الإسبانية أن "اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يفكر حاليًا في جميع العروض المقدمة له، بالأخص أنه لم يحسم مصير مستقبله بشكل نهائي"، مؤكدة أن "عائلته مستعدة لقبول عرض الهلال السعودي التاريخي، لكنها تنتظر رد مبابي نفسه على العرض".وقرر نادي باريس سان جرمان الفرنسي، أول أمس الاثنين، السماح لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع نجمه، كيليان مبابي، مقابل عرض بقيمة 300 مليون يورو.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من المفاوضات، قوله إن "نادي باريس سان جيرمان منح نادي الهلال السعودي الإذن بالتحدث إلى كيليان مبابي، بعد تقديم عرض قياسي عالمي بقيمة 300 مليون يورو (333 مليون دولار)".من جانبه، قال الصحفي فابريزيو رومانو، المعروف بمصادره الموثوقة فيما يتعلق بسوق الانتقالات، إن "الهلال قدم عرضا ضخما وقياسيا يبلغ 300 مليون يورو، للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية".وقال الصحفي الإيطالي إن "عرض الهلال هو الأكبر في تاريخ كرة القدم، ما يجعل مبابي اللاعب الأغلى في التاريخ"، لافتا إلى وجود عقبة تقف عائقًا في وجه إتمام التعاقد، وهي رغبة اللاعب بالاستمرار في أوروبا.وكان باريس سان جيرمان قد أعلن، السبت الماضي، "استبعاد مهاجمه، كيليان مبابي، من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان".ووفقا للصحفي، فابريتسيو رومانو، فقد "وضع باريس سان جرمان كيليان مبابي للبيع بدءا من السبت"، مؤكدا أن النادي الفرنسي سيسمع لجميع العروض المقدمة، وسيستعد للموسم المقبل دون كيليان مبابي.من جهتها، قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن "نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر بيع كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن "إدارة باريس سان جيرمان استقرت على عرض كيليان مبابي للبيع، والاستعداد لتلقي عروض رسمية، بدءا من 31 يوليو (تموز) الجاري"، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي يستعد للتخلي عن خدمات مبابي، مقابل سعر أعلى من 100 مليون يورو، وأقل بكثير من 180 مليون يورو.وأكد كيليان مبابي أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا، لأنه فريق منقسم".يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".

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