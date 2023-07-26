دول العالم تشتعل بنيران حرائق الصيف
رد فعل مواطن محلي عندما اشتعلت النيران في الأشجار في قرية جينادي، في جزيرة رودس في بحر إيجه، جنوب شرق اليونان، يوم 25 يوليو 2023. تحطمت طائرة إطفاء في جنوب اليونان، ما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم، بينما تكافح السلطات الحرائق في جميع أنحاء البلاد وسط عودة درجات الحرارة المرتفعة.
رد فعل مواطن محلي عندما اشتعلت النيران في الأشجار في قرية جينادي، في جزيرة رودس في بحر إيجه، جنوب شرق اليونان، يوم 25 يوليو 2023. تحطمت طائرة إطفاء في جنوب اليونان، ما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم، بينما تكافح السلطات الحرائق في جميع أنحاء البلاد وسط عودة درجات الحرارة المرتفعة.
أشخاص يتفقدون المركبات المحترقة بعد اندلاع حرائق الغابات في البويرة، على بعد 100 كم من الجزائر العاصمة، يوم 24 يوليو 2023. أسفرت حرائق الغابات المستعرة في أنحاء الجزائر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، بمن فيهم جنود حاولوا السيطرة على ألسنة اللهب في مواجهة الرياح العاتية.
أشخاص يتفقدون المركبات المحترقة بعد اندلاع حرائق الغابات في البويرة، على بعد 100 كم من الجزائر العاصمة، يوم 24 يوليو 2023. أسفرت حرائق الغابات المستعرة في أنحاء الجزائر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، بمن فيهم جنود حاولوا السيطرة على ألسنة اللهب في مواجهة الرياح العاتية.
تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، حريقًا واسعًا ينتشر على التلال في منطقة مونتي غريفوني وبلدة سياكولي حول باليرمو، صقلية، يوم 25 يوليو/ تموز 2023، مع ألسنة اللهب التي تهدد المنازل المجاورة. كان رجال الإطفاء في صقلية يقاتلون طوال الليل ضد عدة حرائق، كان أحدها قرب مطار باليرمو، ما اضطره للإغلاق لعدة ساعات في ذلك الصباح.
تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، حريقًا واسعًا ينتشر على التلال في منطقة مونتي غريفوني وبلدة سياكولي حول باليرمو، صقلية، يوم 25 يوليو/ تموز 2023، مع ألسنة اللهب التي تهدد المنازل المجاورة. كان رجال الإطفاء في صقلية يقاتلون طوال الليل ضد عدة حرائق، كان أحدها قرب مطار باليرمو، ما اضطره للإغلاق لعدة ساعات في ذلك الصباح.
يمكن رؤية ممر وبعض الأشجار بعد احتواء حريق هائل على جبل جلبوع في شمال إسرائيل، يوم 16 يوليو 2023 مع استمرار موجة الحر في الصيف.
يمكن رؤية ممر وبعض الأشجار بعد احتواء حريق هائل على جبل جلبوع في شمال إسرائيل، يوم 16 يوليو 2023 مع استمرار موجة الحر في الصيف.
السكان المحليون ينظرون إلى حريق غابات في بيلين، قرب إسكندرونة، جنوب تركيا، يوم 16 يوليو 2023.
السكان المحليون ينظرون إلى حريق غابات في بيلين، قرب إسكندرونة، جنوب تركيا، يوم 16 يوليو 2023.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة قرب بلدة ملولا شمال غربي تونس قرب الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. اندلعت الحرائق مرة أخرى في 24 يوليو في غابة الصنوبر التونسية قرب الحدود مع الجزائر، بعد حريق آخر في المنطقة في الأسبوع الماضي. قالت الحكومة إن حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء الجزائر خلال موجة الحر الشديدة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا وأجبرت على إجلاء جماعي.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة قرب بلدة ملولا شمال غربي تونس قرب الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. اندلعت الحرائق مرة أخرى في 24 يوليو في غابة الصنوبر التونسية قرب الحدود مع الجزائر، بعد حريق آخر في المنطقة في الأسبوع الماضي. قالت الحكومة إن حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء الجزائر خلال موجة الحر الشديدة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا وأجبرت على إجلاء جماعي.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في وقت متأخر يوم 17 يوليو 2023، حاجزًا للحريق أضاءه لواء إطفاء الحرائق "بريفور" لمنع تقدم ألسنة اللهب في قاع وادي بارانكو ديل خورادو، فوق بلدية تيجارافي في جزيرة لا الكناري الإسبانية. بالما، حيث دمر حريق غابات بدأ في 15 يوليو 4000 هكتار من الأراضي.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في وقت متأخر يوم 17 يوليو 2023، حاجزًا للحريق أضاءه لواء إطفاء الحرائق "بريفور" لمنع تقدم ألسنة اللهب في قاع وادي بارانكو ديل خورادو، فوق بلدية تيجارافي في جزيرة لا الكناري الإسبانية. بالما، حيث دمر حريق غابات بدأ في 15 يوليو 4000 هكتار من الأراضي.
الناس أخذوا حمام شمس قرب مدينة ساراندا الساحلية مع تصاعد الدخان من جزيرة كورفو اليونانية في 25 يوليو 2023. وأجلت السلطات ما يقرب من 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية في 24 يوليو 2023، حيث كانت الدولة التي ضربها الحر "في حالة حرب" مع العديد من حرائق الغابات. وفر بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص من الحرائق في جزيرة رودس، حيث يتدافع الكثير من السائحين المذعورين للعودة إلى منازلهم في رحلات الإجلاء.
الناس أخذوا حمام شمس قرب مدينة ساراندا الساحلية مع تصاعد الدخان من جزيرة كورفو اليونانية في 25 يوليو 2023. وأجلت السلطات ما يقرب من 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية في 24 يوليو 2023، حيث كانت الدولة التي ضربها الحر "في حالة حرب" مع العديد من حرائق الغابات. وفر بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص من الحرائق في جزيرة رودس، حيث يتدافع الكثير من السائحين المذعورين للعودة إلى منازلهم في رحلات الإجلاء.
يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
رجل ينظر إلى حريق مشتعل على أحد التلال في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان في وقت مبكر من يوم 14 يوليو 2023 خلال موجة حر.
رجل ينظر إلى حريق مشتعل على أحد التلال في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان في وقت مبكر من يوم 14 يوليو 2023 خلال موجة حر.
أشجار تقف على منحدر جبلي متفحم قرب بلدة شين التي يسيطر عليها النظام في محافظة حمص السورية، بعد يوم من حريق دمر المنطقة في 19 تموز 2023.
أشجار تقف على منحدر جبلي متفحم قرب بلدة شين التي يسيطر عليها النظام في محافظة حمص السورية، بعد يوم من حريق دمر المنطقة في 19 تموز 2023.
امرأتان تشاهدان حريق غابات مشتعل قرب منازل في الكابيدشي، خارج لشبونة، 25 يوليو 2023. كان المئات من رجال الإطفاء وأكثر من اثنتي عشرة طائرة يكافحون حريقًا هائلًا انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.
امرأتان تشاهدان حريق غابات مشتعل قرب منازل في الكابيدشي، خارج لشبونة، 25 يوليو 2023. كان المئات من رجال الإطفاء وأكثر من اثنتي عشرة طائرة يكافحون حريقًا هائلًا انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.