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دول العالم تشتعل بنيران حرائق الصيف
دول العالم تشتعل بنيران حرائق الصيف
تشهد عدة دول في العالم والعالم العربي ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وصلت في بعض مناطقها إلى نحو 50 درجة مئوية، ما أدى إلى نشوب حرائق هائلة في غاباتها... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T11:40+0000
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كما تواصل فرق منظومة الإطفاء بالتعاون مع المؤسسات العامة والأهالي، صباح اليوم الأربعاء، تطويق النيران التي اندلعت في الغابات بين قريتي مشقيتا والسركسية في ريف اللاذقية الشمالي، فيما اندلع حريق آخر في محيط بلدة ربيعة في منطقة على تماس مع التنظيمات الإرهابية.واستجابت روسيا للحالة البيئية الطارئة في سوريا، إثر نشوب حرائق في غابات محافظة اللاذقية الساحلية، إذ أرسلت مروحيات خاصة لمكافحة الحرائق مع أطقمها للمساعدة في إخماد النيران.شاهد أيضا - مشاهد لطائرات روسية تخمد حرائق محافظة اللاذقية... فيديو وصورشاهد أيضا - مشاهد للحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان... فيديواقرأ أيضا - تونس تلامس "نصف الغليان" وارتفاع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 34اقرأ أيضا - تركيا ترسل 3 طائرات إطفاء إلى اليونان لمكافحة حرائق الغابات
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фото, صور, العالم, أخبار العالم الآن, فصل الصيف
фото, صور, العالم, أخبار العالم الآن, فصل الصيف

دول العالم تشتعل بنيران حرائق الصيف

11:40 GMT 26.07.2023
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تشهد عدة دول في العالم والعالم العربي ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وصلت في بعض مناطقها إلى نحو 50 درجة مئوية، ما أدى إلى نشوب حرائق هائلة في غاباتها. تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" بعضا منها.
© AP Photo / Petros Giannakouris

رد فعل مواطن محلي عندما اشتعلت النيران في الأشجار في قرية جينادي، في جزيرة رودس في بحر إيجه، جنوب شرق اليونان، يوم 25 يوليو 2023. تحطمت طائرة إطفاء في جنوب اليونان، ما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم، بينما تكافح السلطات الحرائق في جميع أنحاء البلاد وسط عودة درجات الحرارة المرتفعة.

رد فعل مواطن محلي عندما اشتعلت النيران في الأشجار في قرية جينادي، في جزيرة رودس في بحر إيجه، جنوب شرق اليونان، يوم 25 يوليو 2023. تحطمت طائرة إطفاء في جنوب اليونان، ما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم، بينما تكافح السلطات الحرائق في جميع أنحاء البلاد وسط عودة درجات الحرارة المرتفعة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Petros Giannakouris

رد فعل مواطن محلي عندما اشتعلت النيران في الأشجار في قرية جينادي، في جزيرة رودس في بحر إيجه، جنوب شرق اليونان، يوم 25 يوليو 2023. تحطمت طائرة إطفاء في جنوب اليونان، ما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم، بينما تكافح السلطات الحرائق في جميع أنحاء البلاد وسط عودة درجات الحرارة المرتفعة.

© AP Photo

أشخاص يتفقدون المركبات المحترقة بعد اندلاع حرائق الغابات في البويرة، على بعد 100 كم من الجزائر العاصمة، يوم 24 يوليو 2023. أسفرت حرائق الغابات المستعرة في أنحاء الجزائر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، بمن فيهم جنود حاولوا السيطرة على ألسنة اللهب في مواجهة الرياح العاتية.

أشخاص يتفقدون المركبات المحترقة بعد اندلاع حرائق الغابات في البويرة، على بعد 100 كم من الجزائر العاصمة، يوم 24 يوليو 2023. أسفرت حرائق الغابات المستعرة في أنحاء الجزائر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، بمن فيهم جنود حاولوا السيطرة على ألسنة اللهب في مواجهة الرياح العاتية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

أشخاص يتفقدون المركبات المحترقة بعد اندلاع حرائق الغابات في البويرة، على بعد 100 كم من الجزائر العاصمة، يوم 24 يوليو 2023. أسفرت حرائق الغابات المستعرة في أنحاء الجزائر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، بمن فيهم جنود حاولوا السيطرة على ألسنة اللهب في مواجهة الرياح العاتية.

© AFP 2023 / Stringer/ANSA

تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، حريقًا واسعًا ينتشر على التلال في منطقة مونتي غريفوني وبلدة سياكولي حول باليرمو، صقلية، يوم 25 يوليو/ تموز 2023، مع ألسنة اللهب التي تهدد المنازل المجاورة. كان رجال الإطفاء في صقلية يقاتلون طوال الليل ضد عدة حرائق، كان أحدها قرب مطار باليرمو، ما اضطره للإغلاق لعدة ساعات في ذلك الصباح.

تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وكالة الأنباء الإيطالية &quot;أنسا&quot;، حريقًا واسعًا ينتشر على التلال في منطقة مونتي غريفوني وبلدة سياكولي حول باليرمو، صقلية، يوم 25 يوليو/ تموز 2023، مع ألسنة اللهب التي تهدد المنازل المجاورة. كان رجال الإطفاء في صقلية يقاتلون طوال الليل ضد عدة حرائق، كان أحدها قرب مطار باليرمو، ما اضطره للإغلاق لعدة ساعات في ذلك الصباح. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Stringer/ANSA

تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، حريقًا واسعًا ينتشر على التلال في منطقة مونتي غريفوني وبلدة سياكولي حول باليرمو، صقلية، يوم 25 يوليو/ تموز 2023، مع ألسنة اللهب التي تهدد المنازل المجاورة. كان رجال الإطفاء في صقلية يقاتلون طوال الليل ضد عدة حرائق، كان أحدها قرب مطار باليرمو، ما اضطره للإغلاق لعدة ساعات في ذلك الصباح.

© AP Photo / Ariel Schalit

يمكن رؤية ممر وبعض الأشجار بعد احتواء حريق هائل على جبل جلبوع في شمال إسرائيل، يوم 16 يوليو 2023 مع استمرار موجة الحر في الصيف.

يمكن رؤية ممر وبعض الأشجار بعد احتواء حريق هائل على جبل جلبوع في شمال إسرائيل، يوم 16 يوليو 2023 مع استمرار موجة الحر في الصيف. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Schalit

يمكن رؤية ممر وبعض الأشجار بعد احتواء حريق هائل على جبل جلبوع في شمال إسرائيل، يوم 16 يوليو 2023 مع استمرار موجة الحر في الصيف.

© AP Photo / Hakan Akgun/Dia Images

السكان المحليون ينظرون إلى حريق غابات في بيلين، قرب إسكندرونة، جنوب تركيا، يوم 16 يوليو 2023.

السكان المحليون ينظرون إلى حريق غابات في بيلين، قرب إسكندرونة، جنوب تركيا، يوم 16 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
5/13
© AP Photo / Hakan Akgun/Dia Images

السكان المحليون ينظرون إلى حريق غابات في بيلين، قرب إسكندرونة، جنوب تركيا، يوم 16 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Fethi Belaid

يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة قرب بلدة ملولا شمال غربي تونس قرب الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. اندلعت الحرائق مرة أخرى في 24 يوليو في غابة الصنوبر التونسية قرب الحدود مع الجزائر، بعد حريق آخر في المنطقة في الأسبوع الماضي. قالت الحكومة إن حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء الجزائر خلال موجة الحر الشديدة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا وأجبرت على إجلاء جماعي.

يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة قرب بلدة ملولا شمال غربي تونس قرب الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. اندلعت الحرائق مرة أخرى في 24 يوليو في غابة الصنوبر التونسية قرب الحدود مع الجزائر، بعد حريق آخر في المنطقة في الأسبوع الماضي. قالت الحكومة إن حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء الجزائر خلال موجة الحر الشديدة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا وأجبرت على إجلاء جماعي. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Fethi Belaid

يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة قرب بلدة ملولا شمال غربي تونس قرب الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. اندلعت الحرائق مرة أخرى في 24 يوليو في غابة الصنوبر التونسية قرب الحدود مع الجزائر، بعد حريق آخر في المنطقة في الأسبوع الماضي. قالت الحكومة إن حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء الجزائر خلال موجة الحر الشديدة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا وأجبرت على إجلاء جماعي.

© AFP 2023 / Desiree Martin

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في وقت متأخر يوم 17 يوليو 2023، حاجزًا للحريق أضاءه لواء إطفاء الحرائق "بريفور" لمنع تقدم ألسنة اللهب في قاع وادي بارانكو ديل خورادو، فوق بلدية تيجارافي في جزيرة لا الكناري الإسبانية. بالما، حيث دمر حريق غابات بدأ في 15 يوليو 4000 هكتار من الأراضي.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في وقت متأخر يوم 17 يوليو 2023، حاجزًا للحريق أضاءه لواء إطفاء الحرائق &quot;بريفور&quot; لمنع تقدم ألسنة اللهب في قاع وادي بارانكو ديل خورادو، فوق بلدية تيجارافي في جزيرة لا الكناري الإسبانية. بالما، حيث دمر حريق غابات بدأ في 15 يوليو 4000 هكتار من الأراضي. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Desiree Martin

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في وقت متأخر يوم 17 يوليو 2023، حاجزًا للحريق أضاءه لواء إطفاء الحرائق "بريفور" لمنع تقدم ألسنة اللهب في قاع وادي بارانكو ديل خورادو، فوق بلدية تيجارافي في جزيرة لا الكناري الإسبانية. بالما، حيث دمر حريق غابات بدأ في 15 يوليو 4000 هكتار من الأراضي.

© AFP 2023 / Armend Nimani

الناس أخذوا حمام شمس قرب مدينة ساراندا الساحلية مع تصاعد الدخان من جزيرة كورفو اليونانية في 25 يوليو 2023. وأجلت السلطات ما يقرب من 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية في 24 يوليو 2023، حيث كانت الدولة التي ضربها الحر "في حالة حرب" مع العديد من حرائق الغابات. وفر بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص من الحرائق في جزيرة رودس، حيث يتدافع الكثير من السائحين المذعورين للعودة إلى منازلهم في رحلات الإجلاء.

الناس أخذوا حمام شمس قرب مدينة ساراندا الساحلية مع تصاعد الدخان من جزيرة كورفو اليونانية في 25 يوليو 2023. وأجلت السلطات ما يقرب من 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية في 24 يوليو 2023، حيث كانت الدولة التي ضربها الحر &quot;في حالة حرب&quot; مع العديد من حرائق الغابات. وفر بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص من الحرائق في جزيرة رودس، حيث يتدافع الكثير من السائحين المذعورين للعودة إلى منازلهم في رحلات الإجلاء. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Armend Nimani

الناس أخذوا حمام شمس قرب مدينة ساراندا الساحلية مع تصاعد الدخان من جزيرة كورفو اليونانية في 25 يوليو 2023. وأجلت السلطات ما يقرب من 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية في 24 يوليو 2023، حيث كانت الدولة التي ضربها الحر "في حالة حرب" مع العديد من حرائق الغابات. وفر بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص من الحرائق في جزيرة رودس، حيث يتدافع الكثير من السائحين المذعورين للعودة إلى منازلهم في رحلات الإجلاء.

© AP Photo / Eric Thayer

يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Thayer

يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

© AFP 2023 / Ali Dia

رجل ينظر إلى حريق مشتعل على أحد التلال في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان في وقت مبكر من يوم 14 يوليو 2023 خلال موجة حر.

رجل ينظر إلى حريق مشتعل على أحد التلال في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان في وقت مبكر من يوم 14 يوليو 2023 خلال موجة حر. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ali Dia

رجل ينظر إلى حريق مشتعل على أحد التلال في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان في وقت مبكر من يوم 14 يوليو 2023 خلال موجة حر.

© AFP 2023 / Louai Beshara

أشجار تقف على منحدر جبلي متفحم قرب بلدة شين التي يسيطر عليها النظام في محافظة حمص السورية، بعد يوم من حريق دمر المنطقة في 19 تموز 2023.

أشجار تقف على منحدر جبلي متفحم قرب بلدة شين التي يسيطر عليها النظام في محافظة حمص السورية، بعد يوم من حريق دمر المنطقة في 19 تموز 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Louai Beshara

أشجار تقف على منحدر جبلي متفحم قرب بلدة شين التي يسيطر عليها النظام في محافظة حمص السورية، بعد يوم من حريق دمر المنطقة في 19 تموز 2023.

© AP Photo / Armando Franca

امرأتان تشاهدان حريق غابات مشتعل قرب منازل في الكابيدشي، خارج لشبونة، 25 يوليو 2023. كان المئات من رجال الإطفاء وأكثر من اثنتي عشرة طائرة يكافحون حريقًا هائلًا انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.

امرأتان تشاهدان حريق غابات مشتعل قرب منازل في الكابيدشي، خارج لشبونة، 25 يوليو 2023. كان المئات من رجال الإطفاء وأكثر من اثنتي عشرة طائرة يكافحون حريقًا هائلًا انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Armando Franca

امرأتان تشاهدان حريق غابات مشتعل قرب منازل في الكابيدشي، خارج لشبونة، 25 يوليو 2023. كان المئات من رجال الإطفاء وأكثر من اثنتي عشرة طائرة يكافحون حريقًا هائلًا انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.

© Sputnik . Monzer Saidتواصل جهود تطويق الحرائق في ريف اللاذقية السوري
تواصل جهود تطويق الحرائق في ريف اللاذقية السوري - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Monzer Said
تواصل جهود تطويق الحرائق في ريف اللاذقية السوري
كما تواصل فرق منظومة الإطفاء بالتعاون مع المؤسسات العامة والأهالي، صباح اليوم الأربعاء، تطويق النيران التي اندلعت في الغابات بين قريتي مشقيتا والسركسية في ريف اللاذقية الشمالي، فيما اندلع حريق آخر في محيط بلدة ربيعة في منطقة على تماس مع التنظيمات الإرهابية.
واستجابت روسيا للحالة البيئية الطارئة في سوريا، إثر نشوب حرائق في غابات محافظة اللاذقية الساحلية، إذ أرسلت مروحيات خاصة لمكافحة الحرائق مع أطقمها للمساعدة في إخماد النيران.
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