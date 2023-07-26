https://sputnikarabic.ae/20230726/دول-العالم-تشتعل-بنيران-حرائق-الصيف-1079415628.html

دول العالم تشتعل بنيران حرائق الصيف

دول العالم تشتعل بنيران حرائق الصيف

تشهد عدة دول في العالم والعالم العربي ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وصلت في بعض مناطقها إلى نحو 50 درجة مئوية، ما أدى إلى نشوب حرائق هائلة في غاباتها... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

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كما تواصل فرق منظومة الإطفاء بالتعاون مع المؤسسات العامة والأهالي، صباح اليوم الأربعاء، تطويق النيران التي اندلعت في الغابات بين قريتي مشقيتا والسركسية في ريف اللاذقية الشمالي، فيما اندلع حريق آخر في محيط بلدة ربيعة في منطقة على تماس مع التنظيمات الإرهابية.واستجابت روسيا للحالة البيئية الطارئة في سوريا، إثر نشوب حرائق في غابات محافظة اللاذقية الساحلية، إذ أرسلت مروحيات خاصة لمكافحة الحرائق مع أطقمها للمساعدة في إخماد النيران.شاهد أيضا - مشاهد لطائرات روسية تخمد حرائق محافظة اللاذقية... فيديو وصورشاهد أيضا - مشاهد للحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان... فيديواقرأ أيضا - تونس تلامس "نصف الغليان" وارتفاع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 34اقرأ أيضا - تركيا ترسل 3 طائرات إطفاء إلى اليونان لمكافحة حرائق الغابات

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