https://sputnikarabic.ae/20230726/رئيس-دولة-الإمارات-ينعي-أخاه-ممثل-حاكم-أبوظبي-وتنكيس-الأعلام-وإعلان-الحداد-3-أيام-1079438293.html
رئيس دولة الإمارات ينعي أخاه ممثل حاكم أبوظبي وتنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3 أيام
رئيس دولة الإمارات ينعي أخاه ممثل حاكم أبوظبي وتنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3 أيام
نعى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صباح اليوم الخميس، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي وافته المنية اليوم. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T22:38+0000
2023-07-26T22:38+0000
2023-07-26T22:38+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca1842c5ce506bcab26d2c683bd0daea.jpg
وأصدر ديوان الرئاسة بيان نعي الفقيد، وقرر الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو/تموز، حدادًا على روح الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.وكان ديوان الرئاسة قد أعلن في السابق عن وعكة صحية تعرض لها الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، دون تقديم تفاصيل إضافية في ذلك الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20220521/الدبيبة-وحفتر-يقدمان-التعازي-لرئيس-الإمارات-في-وفاة-شقيقه-1062532766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1623d83146ede96aae90a61e913b4036.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي
رئيس دولة الإمارات ينعي أخاه ممثل حاكم أبوظبي وتنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3 أيام
تابعنا عبر
نعى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صباح اليوم الخميس، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي وافته المنية اليوم.
وأصدر ديوان الرئاسة
بيان نعي الفقيد، وقرر الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو/تموز، حدادًا على روح الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.
وكان ديوان الرئاسة قد أعلن في السابق عن وعكة صحية تعرض لها الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، دون تقديم تفاصيل إضافية في ذلك الوقت.