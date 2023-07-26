عربي
https://sputnikarabic.ae/20230726/رئيس-دولة-الإمارات-ينعي-أخاه-ممثل-حاكم-أبوظبي-وتنكيس-الأعلام-وإعلان-الحداد-3-أيام-1079438293.html
رئيس دولة الإمارات ينعي أخاه ممثل حاكم أبوظبي وتنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3 أيام
رئيس دولة الإمارات ينعي أخاه ممثل حاكم أبوظبي وتنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3 أيام
نعى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صباح اليوم الخميس، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي وافته المنية اليوم. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T22:38+0000
2023-07-26T22:38+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca1842c5ce506bcab26d2c683bd0daea.jpg
وأصدر ديوان الرئاسة بيان نعي الفقيد، وقرر الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو/تموز، حدادًا على روح الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.وكان ديوان الرئاسة قد أعلن في السابق عن وعكة صحية تعرض لها الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، دون تقديم تفاصيل إضافية في ذلك الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20220521/الدبيبة-وحفتر-يقدمان-التعازي-لرئيس-الإمارات-في-وفاة-شقيقه-1062532766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1623d83146ede96aae90a61e913b4036.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي

رئيس دولة الإمارات ينعي أخاه ممثل حاكم أبوظبي وتنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3 أيام

22:38 GMT 26.07.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Poolرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Pool
تابعنا عبرTelegramNabd
نعى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صباح اليوم الخميس، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي وافته المنية اليوم.
وأصدر ديوان الرئاسة بيان نعي الفقيد، وقرر الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو/تموز، حدادًا على روح الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.
محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
الدبيبة وحفتر يقدمان التعازي لرئيس الإمارات في وفاة أخيه
21 مايو 2022, 21:56 GMT
وكان ديوان الرئاسة قد أعلن في السابق عن وعكة صحية تعرض لها الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، دون تقديم تفاصيل إضافية في ذلك الوقت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала