https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-كوريا-الشمالية-شريك-مهم-لروسيا-ومحادثات-اليوم-ستسهم-في-تعزيز-التعاون-في-مجال-الدفاع-1079413179.html
شويغو: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا ومحادثات اليوم ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الدفاع
شويغو: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا ومحادثات اليوم ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T09:22+0000
2023-07-26T09:22+0000
2023-07-26T09:22+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".ونقلت الدفاع الروسية عن شويغو قوله خلال اللقاء: "سررت بلقائكم وأشكركم على دعوتكم لزيارة بيونغ يانغ، عاصمة دولة صديقة. أنا ممتن للأصدقاء الكوريين على البرنامج الغني. شعرت برعايتكم واهتمامكم منذ الدقائق الأولى. من الممكن العمل بنشاط، وكذلك تعلم الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام حول كوريا الشمالية وثقافتكم وتقاليدكم ومعالم الجذب لديكم".وأعرب عن نيته في تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات، قائلًا: "متأكد من أن محادثات اليوم ستساعد في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع لدينا".ووضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-يضع-إكليل-زهور-على-نصب-يخلد-ذكرى-الجنود-السوفيت-في-كوريا-الشمالية-1079413065.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم
شويغو: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا ومحادثات اليوم ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الدفاع
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".
ونقلت الدفاع الروسية عن شويغو قوله خلال اللقاء: "سررت بلقائكم وأشكركم على دعوتكم لزيارة بيونغ يانغ، عاصمة دولة صديقة. أنا ممتن للأصدقاء الكوريين على البرنامج الغني. شعرت برعايتكم واهتمامكم منذ الدقائق الأولى. من الممكن العمل بنشاط، وكذلك تعلم الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام حول كوريا الشمالية وثقافتكم وتقاليدكم ومعالم الجذب لديكم".
وأضاف شويغو أن "جمهورية كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا، ونشترك معها في حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون".
وأعرب عن نيته في تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات، قائلًا: "متأكد من أن محادثات اليوم ستساعد في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع لدينا".
ووضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.