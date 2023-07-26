عربي
النيجر.. أنباء عن حصار عناصر من الحرس الرئاسي مكتب الرئيس ومقر إقامته
https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-كوريا-الشمالية-شريك-مهم-لروسيا-ومحادثات-اليوم-ستسهم-في-تعزيز-التعاون-في-مجال-الدفاع-1079413179.html
شويغو: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا ومحادثات اليوم ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الدفاع
شويغو: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا ومحادثات اليوم ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T09:22+0000
2023-07-26T09:22+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_7f0868f154ee8d794120e0e66e55d552.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".ونقلت الدفاع الروسية عن شويغو قوله خلال اللقاء: "سررت بلقائكم وأشكركم على دعوتكم لزيارة بيونغ يانغ، عاصمة دولة صديقة. أنا ممتن للأصدقاء الكوريين على البرنامج الغني. شعرت برعايتكم واهتمامكم منذ الدقائق الأولى. من الممكن العمل بنشاط، وكذلك تعلم الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام حول كوريا الشمالية وثقافتكم وتقاليدكم ومعالم الجذب لديكم".وأعرب عن نيته في تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات، قائلًا: "متأكد من أن محادثات اليوم ستساعد في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع لدينا".ووضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-يضع-إكليل-زهور-على-نصب-يخلد-ذكرى-الجنود-السوفيت-في-كوريا-الشمالية-1079413065.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_149:0:1006:643_1920x0_80_0_0_540c951683835f5bb05c2d1bb0a9d54c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, العالم
رصد عسكري, روسيا, العالم

شويغو: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا ومحادثات اليوم ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الدفاع

09:22 GMT 26.07.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".
وزير الدفاع الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
شويغو يضع إكليل زهور على نصب يخلد ذكرى الجنود السوفيت في كوريا الشمالية
09:17 GMT
ونقلت الدفاع الروسية عن شويغو قوله خلال اللقاء: "سررت بلقائكم وأشكركم على دعوتكم لزيارة بيونغ يانغ، عاصمة دولة صديقة. أنا ممتن للأصدقاء الكوريين على البرنامج الغني. شعرت برعايتكم واهتمامكم منذ الدقائق الأولى. من الممكن العمل بنشاط، وكذلك تعلم الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام حول كوريا الشمالية وثقافتكم وتقاليدكم ومعالم الجذب لديكم".

وأضاف شويغو أن "جمهورية كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا، ونشترك معها في حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون".

وأعرب عن نيته في تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات، قائلًا: "متأكد من أن محادثات اليوم ستساعد في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع لدينا".
ووضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала