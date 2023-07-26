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الرئاسة المصرية: السيسي يلتقي مع بوتين خلال زيارته إلى سان بطرسبورغ
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https://sputnikarabic.ae/20230726/طفل-من-أصول-عربية-يبكي-بحرقة-بسبب-ميسي-فيديو--1079409317.html
طفل من أصول عربية يبكي بحرقة بسبب ميسي... فيديو
طفل من أصول عربية يبكي بحرقة بسبب ميسي... فيديو
رصدت عدسات الكاميرات مشهدا مؤثرا في مدرجات ستاد "درايف بينك استاديوم" التي شهدت توافد العديد من نجوم العالم لحضور المباراة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T08:32+0000
2023-07-26T08:32+0000
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وبكى أحد الأطفال متأثرا بعد مشاهدته النجم الأرجنتيني ووقوفه أمامه خلال افتتاح مباراة إنترميامي وأتلانتا يونايتد، حيث حاول ميسي التخفيف عن الطفل في مشهد لقي تفاعلا واسعا من قبل محبي نجم الكرة العالمي.وانتشر مقطع آخر يوثق لحظة خروج اللاعبين إلى أرضية الملعب، عبر ممر المدرج، حيث التقط ميسي صورة مع الطفل واحتضن والده ثم توجه مع الطفل إلى أرض الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير.وسجّل ميسي هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد بنتيجة 4-0، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين في أمريكا.
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نادي الفيديو

طفل من أصول عربية يبكي بحرقة بسبب ميسي... فيديو

08:32 GMT 26.07.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في آخر مباراة يلعبها لصالح فريقه باريس سان جيرمان ضد كليرمان فوت، 3 يونيو/ حزيران 2023
لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في آخر مباراة يلعبها لصالح فريقه باريس سان جيرمان ضد كليرمان فوت، 3 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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رصدت عدسات الكاميرات مشهدا مؤثرا في مدرجات ستاد "درايف بينك استاديوم" التي شهدت توافد العديد من نجوم العالم لحضور المباراة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبكى أحد الأطفال متأثرا بعد مشاهدته النجم الأرجنتيني ووقوفه أمامه خلال افتتاح مباراة إنترميامي وأتلانتا يونايتد، حيث حاول ميسي التخفيف عن الطفل في مشهد لقي تفاعلا واسعا من قبل محبي نجم الكرة العالمي.

وبحسب المشاهد، فإن الطفل هو ابن خالد محمد خالد، المعروف بـ"دي جي خالد"، وهو منتج أغاني أمريكي من أصل فلسطيني، الذي قدم مع عائلته لحضور المباراة.

وانتشر مقطع آخر يوثق لحظة خروج اللاعبين إلى أرضية الملعب، عبر ممر المدرج، حيث التقط ميسي صورة مع الطفل واحتضن والده ثم توجه مع الطفل إلى أرض الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير.
وسجّل ميسي هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد بنتيجة 4-0، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين في أمريكا.
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