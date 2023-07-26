https://sputnikarabic.ae/20230726/علماء-روس-يفكون-معضلة-أكثر-الأورام-السرطانية-خبثا-وفتكا-بالإنسان-1079408763.html

علماء روس يفكون معضلة أكثر الأورام السرطانية خبثا وفتكا بالإنسان

علماء روس يفكون معضلة أكثر الأورام السرطانية خبثا وفتكا بالإنسان

أكثر من نصف أورام الدماغ الخبيثة هي أورام أرومية دبقية. هذا مرض عدواني سريع المفعول ولا يترك للشخص فرصة للعيش لمدة عامين آخرين على الأقل. 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T08:05+0000

2023-07-26T08:05+0000

2023-07-26T08:06+0000

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علوم

الصحة

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يعمل العلماء الروس في عدة اتجاهات في وقت واحد لإعطاء الأمل في العلاج.يؤثر على الدماغ كلهالأورام الدبقية هي أورام خبيثة تتشكل في الدماغ والحبل الشوكي، في الخلايا الدبقية. المرحلة الأكثر عدوانية هي الورم الأرومي الدبقي.تقول الدكتورة أناستاسيا ريابوفا، لوكالة "سبوتنيك": "إن توقعات سير المرض لديها سيئة للغاية. وعلى الرغم من العلاج، يعيش المرضى في المتوسط ​​نحو 15 شهرًا".ينمو الورم الأرومي الدبقي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط، لذلك لا يوجد فحص للكشف المبكر عنه. الأعراض العصبية: صداع، تشنجات، اضطرابات حركية، فقدان التنسيق.يتم إرسال الشخص لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، وإذا تأكدت الشكوك، يتم وصف العملية الجراحية، ويعتمد التشخيص النهائي على نتائج الخزعة مع الدراسات الجينية، ثم العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، لكن المرض يعود بسرعة.تم تسجيل آخر دواء فعال للعلاج الكيميائي للورم الأرومي الدبقي منذ عقدين. منذ ذلك الحين لم يحدث تقدم. نحن بحاجة إلى مناهج جديدة بشكل أساسي لن تطيل عمر المريض فحسب، بل ستدعم أيضًا قدرته على الحركة.توضح الخبيرة أن "وجود ورم في الدماغ يقلل من جودة حياة أقارب المرضى. وغالبًا ما يضطرون إلى ترك وظائفهم لرعاية أحبائهم".الفيروسات ضد السرطانأحد الأساليب الواعدة هو استخدام الفيروسات المحللة للورم، القادرة على تدمير الخلايا السرطانية. في معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لفرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، جنبًا إلى جنب مع المركز العلمي الحكومي "فيكتور" وشركة "أنكستار"، تم تطوير عقار حصل على إذن لإجراء تجارب سريرية.اتخذ العلماء لقاح الجدري كأساس، والذي تم تطعيم مليارات البشر على هذا الكوكب به، منذ عشرينيات القرن الماضي.يقول فلاديمير ريختر، رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية، مرشح العلوم البيولوجية: "قمنا بتعديل الفيروس قليلًا عن طريق الاستغناء عن عامل النمو وجينات ثيميدين كيناز. ودونها فقد القدرة على التكاثر في أي خلايا غير الخلايا السرطانية، وضعف بنحو 200 مرة".على عكس الخلايا السليمة، يوجد في الخلايا السرطانية عملية أيض قوية، وهناك ما يكفي من الإنزيمات النشطة لتكاثر الفيروس.في عام 2021، بدأ اختبار الدواء على المرضى في المرحلة النهائية من سرطان الثدي في مركز إن.إن. بتروف الوطني للبحوث الطبية للأورام، والبحث جار الآن في أربعة مراكز طبية، نحو 30 شخصًا يشاركون فيه. لم يتم العثور على مضاعفات حتى الآن.اتضح أن الدواء يثبط بشكل فعال نمو خلايا ورم الدماغ. هذا العام، يخطط العلماء لبدء التجارب السريرية لعقار لعلاج الأورام الدبقية.في العالم، تمت الموافقة على عقار واحد فقط يعتمد على الفيروس المحلل للورم، "إيمليغيك"، لعلاج سرطان الجلد. هناك فيروس الهربس البسيط من النوع الأول. وافقت اليابان على علاج مماثل للأورام الدبقية في أواخر العام الماضي.يصيب الهدف بدقةوقال رئيس مختبر الفحص الحيوي الأولي وتقنيات الخلية والجينات في جامعة أورال الفيدرالية، فسيفولود ميليخين: "أي ورم خبيث ينشأ من خلية سليفة واحدة. في مرحلة ما، يحدث انهيار جيني، ما يؤدي إلى انقسام الخلية بشكل غير محدود وبسرعة". ويضيف أن هناك نظامين في الخلية: أحدهما يحفز النمو، والآخر على العكس يمنعه. في حالة اختلال التوازن، يتشكل ورم خبيث.يتابع الباحث: "يحدث الورم الأرومي الدبقي في الخلايا الدبقية - الخلايا النجمية. التغيرات الجزيئية فيها تسبب نموًا سريعًا وانتشارًا للورم. ينتشر إلى الأنسجة المحيطة. ويمكن رؤية هذا في التصوير بالرنين المغناطيسي".يقول ميليخين: "لنفترض أن بعض البروتينات تؤدي وظيفة مهمة في الخلية السرطانية، ولكنها ليست مهمة جدًا في الخلية السليمة. وسيؤدي منعها إلى قتل الخلايا السرطانية وعدم الإضرار بالأخرى. وهذا أحد مجالات تطوير الأدوية".تم اختبار الآلاف من المركبات في مختبره، وتم العثور على عشرين مركبًا واعدًا للغاية. يتم اختبار خمسة في مزارع الخلايا. إذا كانت النتائج جيدة، فسوف يتم الانتقال إلى التجارب على حيوانات المختبر.

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