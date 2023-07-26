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مصر تحتل المركز الـ 14 عالميا من حيث عدد السكان

مصر تحتل المركز الـ 14 عالميا من حيث عدد السكان

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء المصري، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، إن تعداد سكان مصر تضاعف، خلال العقود الماضية، لتحتل مصر... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T09:44+0000

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جاء ذلك خلال كلمته في "المنتدى الفكري" الذي ينظمه مركز المعلومات في مجلس الوزراء المصري، حول التحولات الديموغرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي.وأضاف الجوهري أن "عالمنا المعاصر يواجه صراعًا مع قوى التغيرات الديموغرافية، بسبب سرعة النمو السكاني، ما يفرض تحديات جسيمة تهدد النمو الاقتصادي".وأوضح أن عدد سكان العالم ارتفع بأكثر من 3 أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، بحسب موقع "اليوم السابع".وأشار إلى أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050، سوف يتركز في 8 دول فقط، هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وتنزانيا.وتابع: "عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 ملايين نسمة في مايو (أيار) 2023، مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012، وهي زيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح، في يونيو/ حزيران الماضي، بأن الزيادة السكانية أثرت بشكل كبير على جهود التنمية في مصر.وقال السيسي: "وصلنا إلى 40 مليون نسمة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم أصبحنا 80 مليونا في عام 2011، واليوم 105 ملايين".

https://sputnikarabic.ae/20221201/الرئيس-المصري-يجدد-التحذير-من-خطر-الزيادة-السكانية-1070724535.html

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