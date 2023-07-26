https://sputnikarabic.ae/20230726/موسكو-اتهامات-مولدوفا-للسفارة-الروسية-في-كيشينيوف-بالتجسس--لا-أساس-لها-1079413443.html

موسكو: اتهامات مولدوفا للسفارة الروسية في كيشينيوف بالتجسس لا أساس لها

موسكو: اتهامات مولدوفا للسفارة الروسية في كيشينيوف بالتجسس لا أساس لها

شددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أن الاتهامات المزعومة الموجهة ضد السفارة الروسية في كيشينيوف بالتجسس، لا... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T09:33+0000

2023-07-26T09:33+0000

2023-07-26T09:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:484:1365:1252_1920x0_80_0_0_94119adb9eaf167693ed4323e23451a1.jpg

وأكدت زاخاروفا في إفادة صحفية أدلت بها، اليوم، أن هذه الاتهامات "لا أساس لها"، واصفة هذه الاتهامات بـ"التأليف" و"نوع من القصص الخيالية، لا علاقة له بالواقع".ونوهت زاخاروفا إلى أن الغرض الحقيقي لهذه الاتهامات هو "إثارة هستيريا معادية لروسيا كمقدمة لإجراءات جديدة غير ودية من طرف كيشينيوف".وكانت الخارجية المولدوفية قد استدعت، في وقت سابق، السفير الروسي لدى مولدوفا، أوليغ فاسنيتسوف، لتقديم توضيحات بعد ظهور اتهامات ضد دبلوماسيين روس بزعم مشاركتهم في أعمال تجسس.

https://sputnikarabic.ae/20230714/استقالة-3-وزراء-في-مولدوفا-على-خلفية-إطلاق-نار-داخل-مطار-كيشيناو-1079060562.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا