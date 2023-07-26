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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/موسكو-اتهامات-مولدوفا-للسفارة-الروسية-في-كيشينيوف-بالتجسس--لا-أساس-لها-1079413443.html
موسكو: اتهامات مولدوفا للسفارة الروسية في كيشينيوف بالتجسس لا أساس لها
موسكو: اتهامات مولدوفا للسفارة الروسية في كيشينيوف بالتجسس لا أساس لها
شددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أن الاتهامات المزعومة الموجهة ضد السفارة الروسية في كيشينيوف بالتجسس، لا... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T09:33+0000
2023-07-26T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكدت زاخاروفا في إفادة صحفية أدلت بها، اليوم، أن هذه الاتهامات "لا أساس لها"، واصفة هذه الاتهامات بـ"التأليف" و"نوع من القصص الخيالية، لا علاقة له بالواقع".ونوهت زاخاروفا إلى أن الغرض الحقيقي لهذه الاتهامات هو "إثارة هستيريا معادية لروسيا كمقدمة لإجراءات جديدة غير ودية من طرف كيشينيوف".وكانت الخارجية المولدوفية قد استدعت، في وقت سابق، السفير الروسي لدى مولدوفا، أوليغ فاسنيتسوف، لتقديم توضيحات بعد ظهور اتهامات ضد دبلوماسيين روس بزعم مشاركتهم في أعمال تجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230714/استقالة-3-وزراء-في-مولدوفا-على-خلفية-إطلاق-نار-داخل-مطار-كيشيناو-1079060562.html
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موسكو: اتهامات مولدوفا للسفارة الروسية في كيشينيوف بالتجسس لا أساس لها

09:33 GMT 26.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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شددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أن الاتهامات المزعومة الموجهة ضد السفارة الروسية في كيشينيوف بالتجسس، لا أساس لها ولا تمت للواقع بصلة، وأن جميع الدبلوماسيين الروس يلتزمون بشكل صارم باتفاقية فيينا.
وأكدت زاخاروفا في إفادة صحفية أدلت بها، اليوم، أن هذه الاتهامات "لا أساس لها"، واصفة هذه الاتهامات بـ"التأليف" و"نوع من القصص الخيالية، لا علاقة له بالواقع".

وقالت زاخاروفا: "دبلوماسيونا وبعثتنا الدبلوماسية في مولدوفا يتقيدون بصرامة باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

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ونوهت زاخاروفا إلى أن الغرض الحقيقي لهذه الاتهامات هو "إثارة هستيريا معادية لروسيا كمقدمة لإجراءات جديدة غير ودية من طرف كيشينيوف".
وكانت الخارجية المولدوفية قد استدعت، في وقت سابق، السفير الروسي لدى مولدوفا، أوليغ فاسنيتسوف، لتقديم توضيحات بعد ظهور اتهامات ضد دبلوماسيين روس بزعم مشاركتهم في أعمال تجسس.
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