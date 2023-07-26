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وزير الداخلية العراقي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا
وزير الداخلية العراقي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا
عقد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا موسعا لبحث الإجراءات الأمنية والخدمية المتعلقة بزيارتي عاشوراء والأربعينية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T13:26+0000
2023-07-26T13:26+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن الشمري، الذي يرأس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على زيارتي العاشر من محرم الحرام والأربعينية، عقد اجتماعًا واسعًا بحضور قائد القوات البرية ووكيلي الوزارة لشؤون الاستخبارات وشؤون الشرطة ومدير متابعة مكتب رئيس الوزراء والمعاون الأمني لرئيس جهاز الأمن الوطني ومعاون رئيس أركان الحشد الشعبي للعمليات وعدد من القادة والضباط في وزارة الداخلية. وأشار البيان إلى أن الوزير ناقش مجموعة من المواضيع التي تسهم في ضمان نجاح الزيارتين وتأمين سلامة الزوار داخل وخارج البلاد. وتمت مناقشة جهود تأمين المنافذ الحدودية وتسهيل عملية نقل الزوار.وشمل الاجتماع بحث تكثيف العمل الاستخباري والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية وتقديم الدعم اللوجستي الكامل وتسهيل حركة المرور وتأمين جميع الطرق وتوفير أفضل الخدمات للزوار وفتح الطرق الجديدة خاصة خلال زيارة الأربعين لهذا العام.وفي وقت سابق، أعلن قائد عمليات البصرة الجديد، سعد محسن عريبي، يوم السبت الماضي، أنه لن يتم السماح لأي جهة مسلحة بتنفيذ استعراضات عسكرية خارج إطار القانون.ونقلت قناة "السومرية" عن عريبي، قوله بأن القانون فوق الجميع، وأن عمليات البصرة تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة العراقية، وذلك من خلال التعاون مع القيادات والوكالات الأمنية الموجودة فيها.وأوضح عريبي أنهم سيعملون على وضع خطة لتأمين أجواء عيد الأضحى ومراسم عاشوراء، ويأتي ذلك بعد أن قامت جماعات مسلحة بالاستعراض بأسلحة خفيفة ومتوسطة في مناطق معينة في المحافظة قبل أيام.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

وزير الداخلية العراقي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا

13:26 GMT 26.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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عقد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا موسعا لبحث الإجراءات الأمنية والخدمية المتعلقة بزيارتي عاشوراء والأربعينية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن الشمري، الذي يرأس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على زيارتي العاشر من محرم الحرام والأربعينية، عقد اجتماعًا واسعًا بحضور قائد القوات البرية ووكيلي الوزارة لشؤون الاستخبارات وشؤون الشرطة ومدير متابعة مكتب رئيس الوزراء والمعاون الأمني لرئيس جهاز الأمن الوطني ومعاون رئيس أركان الحشد الشعبي للعمليات وعدد من القادة والضباط في وزارة الداخلية.
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وأشار البيان إلى أن الوزير ناقش مجموعة من المواضيع التي تسهم في ضمان نجاح الزيارتين وتأمين سلامة الزوار داخل وخارج البلاد. وتمت مناقشة جهود تأمين المنافذ الحدودية وتسهيل عملية نقل الزوار.
وشمل الاجتماع بحث تكثيف العمل الاستخباري والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية وتقديم الدعم اللوجستي الكامل وتسهيل حركة المرور وتأمين جميع الطرق وتوفير أفضل الخدمات للزوار وفتح الطرق الجديدة خاصة خلال زيارة الأربعين لهذا العام.
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وفي وقت سابق، أعلن قائد عمليات البصرة الجديد، سعد محسن عريبي، يوم السبت الماضي، أنه لن يتم السماح لأي جهة مسلحة بتنفيذ استعراضات عسكرية خارج إطار القانون.
ونقلت قناة "السومرية" عن عريبي، قوله بأن القانون فوق الجميع، وأن عمليات البصرة تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة العراقية، وذلك من خلال التعاون مع القيادات والوكالات الأمنية الموجودة فيها.
وأوضح عريبي أنهم سيعملون على وضع خطة لتأمين أجواء عيد الأضحى ومراسم عاشوراء، ويأتي ذلك بعد أن قامت جماعات مسلحة بالاستعراض بأسلحة خفيفة ومتوسطة في مناطق معينة في المحافظة قبل أيام.
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