https://sputnikarabic.ae/20230727/الأمم-المتحدة-تعلن-انتهاء-عصر-الاحتباس-الحراري-وبداية-عصر-الغليان-العالمي-1079475838.html
الأمم المتحدة تعلن انتهاء عصر الاحتباس الحراري وبداية عصر "الغليان العالمي"
الأمم المتحدة تعلن انتهاء عصر الاحتباس الحراري وبداية عصر "الغليان العالمي"
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بأن عصر الاحتباس الحراري انتهى وأن عصر "الغليان العالمي" بدأ في الأرض، مشيرًا إلى أن، شهر تموز/... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T14:37+0000
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وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي: "انتهي عصر الاحتباس الحراري وبدأ الآن عصر الغليان العالمي، درجة الحرارة أصبحت لا تطاق، ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتقاعس العمل المناخي غير مقبول".وقال غوتيريش إن "موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي مرعبة".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدًا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير، في يوليو، تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة، من أن العالم يجب أن يستعد لمواجهة موجات حر شديدة متزايدة، في الوقت الذي تعاني فيه دول نصف الكرة الشمالي من ارتفاع درجات الحرارة.وقال كبير مستشاري الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، جون نيرن، للصحفيين: "ستستمر هذه الأحداث في الازدياد، ويحتاج العالم إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحر الشديدة".وحذر نيرن من أن المخاطر الصحية تتزايد بسرعة، وسط تزايد التحضر، وارتفاع درجات الحرارة القصوى وشيخوخة السكان.وتوقع نيرن، قائلا: "ظاهرة "إل نينو" التي تم الإعلان عنها أخيرا، وهي نمط مناخي دافئ يحدث كل سنتين إلى 7 سنوات، ستؤدي على المدى القصير إلى تضخيم حدوث وشدة الأحداث الحرارية الشديدة".
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العالم, منوعات, الامم المتحدة
العالم, منوعات, الامم المتحدة
الأمم المتحدة تعلن انتهاء عصر الاحتباس الحراري وبداية عصر "الغليان العالمي"
14:37 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 15:01 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بأن عصر الاحتباس الحراري انتهى وأن عصر "الغليان العالمي" بدأ في الأرض، مشيرًا إلى أن، شهر تموز/ يوليو الجاري، هو أكثر شهر سخونة مسجل على الإطلاق.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي: "انتهي عصر الاحتباس الحراري وبدأ الآن عصر الغليان العالمي، درجة الحرارة أصبحت لا تطاق، ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتقاعس العمل المناخي غير مقبول".
وأضاف أن "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، نشرتا تقريرًا يؤكد أن، شهر يوليو، هو أكثر شهر سخونة مسجل على الإطلاق".
وقال غوتيريش إن "موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي مرعبة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدًا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير، في يوليو، تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".
وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة، من أن العالم يجب أن يستعد لمواجهة موجات حر شديدة متزايدة، في الوقت الذي تعاني فيه دول نصف الكرة الشمالي من ارتفاع درجات الحرارة.
وقال كبير مستشاري الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، جون نيرن، للصحفيين: "ستستمر هذه الأحداث في الازدياد، ويحتاج العالم إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحر الشديدة".
وحذر نيرن من أن المخاطر الصحية تتزايد بسرعة، وسط تزايد التحضر، وارتفاع درجات الحرارة القصوى وشيخوخة السكان.
وتوقع نيرن، قائلا: "ظاهرة "إل نينو" التي تم الإعلان عنها أخيرا، وهي نمط مناخي دافئ يحدث كل سنتين إلى 7 سنوات، ستؤدي على المدى القصير إلى تضخيم حدوث وشدة الأحداث الحرارية الشديدة".