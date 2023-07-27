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https://sputnikarabic.ae/20230727/البيت-الأبيض-سوليفان-ومحمد-بن-سلمان-يعقدان-مباحثات-في-السعودية--1079487915.html
البيت الأبيض: سوليفان ومحمد بن سلمان يعقدان مباحثات في السعودية
البيت الأبيض: سوليفان ومحمد بن سلمان يعقدان مباحثات في السعودية
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سافر إلى السعودية وعقد مباحثات في جدة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان،... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، سافر إلى جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم، للقاء رئيس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكبار المسؤولين السعوديين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".وأوضح البيان أن المناقشات تضمنت "المبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمزيد من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".وأشار البيان إلى أن سوليفان استعرض "التقدم البّناء للبناء على الهدنة في اليمن، ورحب بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230725/مجلس-الأمن-الروسي-باتروشيف-يبحث-مع-نظيره-السعودي-تعميق-التعاون-الأمني-1079375778.html
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العالم, العالم العربي, السعودية
العالم, العالم العربي, السعودية

البيت الأبيض: سوليفان ومحمد بن سلمان يعقدان مباحثات في السعودية

20:15 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سافر إلى السعودية وعقد مباحثات في جدة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات الإقليمية والمحلية.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، سافر إلى جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم، للقاء رئيس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكبار المسؤولين السعوديين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".
وأوضح البيان أن المناقشات تضمنت "المبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمزيد من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون الأمني
25 يوليو, 09:31 GMT
وأشار البيان إلى أن سوليفان استعرض "التقدم البّناء للبناء على الهدنة في اليمن، ورحب بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع".
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