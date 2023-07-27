https://sputnikarabic.ae/20230727/السعودية-تستدعي-القائمة-بأعمال-السفارة-الدنماركية-احتجاجا-على-حرق-نسخة-من-القرآن-1079488704.html
السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية احتجاجا على حرق نسخة من القرآن
السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية احتجاجا على حرق نسخة من القرآن
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا، اليوم الجمعة، تعلن فيه استدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة احتجاجًا على السماح لمجموعة متطرفة بحرق نسخة... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T22:03+0000
2023-07-27T22:03+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء في البيان: "في إلحاق للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2023 بشأن تصرفات مجموعة متطرفة في الدنمارك، حيث قامت بحرق نسخة من القرآن الكريم ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قررت وزارة الخارجية استدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية لدينا وتسليمها مذكرة احتجاج تطالب بوقف هذه الأعمال المشينة".وأكدت الخارجية السعودية في البيان أن هذه الأعمال تتعارض مع جميع القيم الدينية والقوانين والمبادئ الدولية، معربة عن "رفض قاطع للمملكة لكل هذه الأعمال التي تزيد من التوتر والكراهية بين الأديان".وتسببت الخطوة التي قامت بها السلطات الدنماركية بالسماح لمجموعات متطرفة بحرق نسخة من القرآن أمام عدد من السفارات العربية في استنكار واسع النطاق من قبل الدول العربية والإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230724/حرق-نسخة-من-المصحف-أمام-سفارة-العراق-في-كوبنهاغن-ودبلوماسيون-دنماركيون-يغادرون-بغداد-1079365409.html
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السعودية, أخبار الدنمارك, القرآن, القرآن الكريم, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار الدنمارك, القرآن, القرآن الكريم, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية احتجاجا على حرق نسخة من القرآن
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أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا، اليوم الجمعة، تعلن فيه استدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة احتجاجًا على السماح لمجموعة متطرفة بحرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء في البيان: "في إلحاق للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2023 بشأن تصرفات مجموعة متطرفة في الدنمارك، حيث قامت بحرق نسخة من القرآن الكريم ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قررت وزارة الخارجية استدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية لدينا وتسليمها مذكرة احتجاج تطالب بوقف هذه الأعمال المشينة".
وأكدت الخارجية السعودية في البيان أن هذه الأعمال تتعارض مع جميع القيم الدينية والقوانين والمبادئ الدولية، معربة عن "رفض قاطع للمملكة لكل هذه الأعمال التي تزيد من التوتر والكراهية بين الأديان".
وتسببت الخطوة التي قامت بها السلطات الدنماركية بالسماح لمجموعات متطرفة بحرق نسخة من القرآن
أمام عدد من السفارات العربية في استنكار واسع النطاق من قبل الدول العربية والإسلامية.