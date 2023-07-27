https://sputnikarabic.ae/20230727/المركزي-العراقي-يعلق-على-أنباء-سحب-أموال-المصارف-الخاصة-1079441664.html
"المركزي العراقي" يعلق على أنباء سحب أموال المصارف الخاصة
"المركزي العراقي" يعلق على أنباء سحب أموال المصارف الخاصة
علّق البنك المركزي العراقي على ما يتم تداوله من أنباء حول قيامه بسحب رؤوس أموال المصارف الخاصة. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T06:24+0000
2023-07-27T06:24+0000
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ونفى البنك المركزي العراقي، يوم أمس الأربعاء، سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها في حساباته، مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".ولفتت الشبكة إلى أن البنك المركزي العراقي دعا وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة فيما يتم نقله من أنباء بشأن البنك، مشيرا إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.وحذر البنك من أن مثل تلك الشائعات لها تداعيات سلبية على السياسات النقدية والقطاع المصرفي في البلاد.ولفت البنك إلى أن سياسته تهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الثقة في القطاع المصرفي في البلاد.وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى، قبل أيام، بعد توجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.وفي تصريحات سابقة قبل أيام، قال عمار خلف، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق، مشيرا إلى أن العام الجاري شهد تغيرات كثيرة تدفع نحو تحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230723/البنك-المركزي-العراقي-يعتزم-استئناف-بيع-الدولار-النقدي-عبر-المصارف-المجازة-في-نينوى-1079328545.html
https://sputnikarabic.ae/20230715/البنك-المركزي-العراقي-يعلن-ارتفاع-حجم-الاحتياطات-الأجنبية-إلى-113-مليار-دولار-1079104395.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الخليج , الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الخليج , الأخبار
"المركزي العراقي" يعلق على أنباء سحب أموال المصارف الخاصة
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علّق البنك المركزي العراقي على ما يتم تداوله من أنباء حول قيامه بسحب رؤوس أموال المصارف الخاصة.
ونفى البنك المركزي العراقي، يوم أمس الأربعاء، سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها في حساباته، مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر، حسبما ذكرت
شبكة "السومرية نيوز".
ولفتت الشبكة إلى أن البنك المركزي العراقي دعا وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة فيما يتم نقله من أنباء بشأن البنك، مشيرا إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
وحذر البنك من أن مثل تلك الشائعات لها تداعيات سلبية على السياسات النقدية
والقطاع المصرفي في البلاد.
ولفت البنك إلى أن سياسته تهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الثقة في القطاع المصرفي في البلاد.
وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي
، علي العلاق، استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى، قبل أيام، بعد توجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وفي تصريحات سابقة قبل أيام، قال عمار خلف، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك له دور أساسي في الاستقرار المالي
والاقتصادي في العراق، مشيرا إلى أن العام الجاري شهد تغيرات كثيرة تدفع نحو تحقيق الاستقرار المالي في البلاد.