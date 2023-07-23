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https://sputnikarabic.ae/20230723/البنك-المركزي-العراقي-يعتزم-استئناف-بيع-الدولار-النقدي-عبر-المصارف-المجازة-في-نينوى-1079328545.html
البنك المركزي العراقي يعتزم استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في نينوى
البنك المركزي العراقي يعتزم استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في نينوى
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T19:27+0000
2023-07-23T19:27+0000
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وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.واجتمع شياع السوداني اجتمع، اليوم الأحد، بمحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، بحضور المستشارين ومدير عام الاستثمار في البنك"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية، وأبرز الخطط المعدة لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره وتمكينه؛ ليأخذ دوره في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات".واضاف مكتب شياع السوداني أن "رئيس الوزراء استمع إلى إيضاحات عن أهم التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي، التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة".وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية.جاء ذلك وفق ما أفاد به نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وشدد خلف على أن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".ومضى بقوله: "هناك فرص كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".
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اقتصاد, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

البنك المركزي العراقي يعتزم استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في نينوى

19:27 GMT 23.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEعملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي
عملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
واجتمع شياع السوداني اجتمع، اليوم الأحد، بمحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، بحضور المستشارين ومدير عام الاستثمار في البنك"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية، وأبرز الخطط المعدة لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره وتمكينه؛ ليأخذ دوره في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات".
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واضاف مكتب شياع السوداني أن "رئيس الوزراء استمع إلى إيضاحات عن أهم التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي، التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة".
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية.
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جاء ذلك وفق ما أفاد به نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وشدد خلف على أن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".
ومضى بقوله: "هناك فرص كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".
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