https://sputnikarabic.ae/20230727/المهرجان-الثقافي-والتعليمي-أفريقيا-معا-نحو-المستقبل-في-سان-بطرسبورغ-1079474232.html
المهرجان الثقافي والتعليمي "أفريقيا... معا نحو المستقبل" في سان بطرسبورغ
المهرجان الثقافي والتعليمي "أفريقيا... معا نحو المستقبل" في سان بطرسبورغ
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: المهرجان الثقافي والتعليمي "أفريقيا... معا نحو المستقبل"، افتتاح أول معرض للفن الأفريقي في سان... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T14:01+0000
2023-07-27T14:01+0000
2023-07-27T14:01+0000
راديو
سانت بطرسبورغ
العالم العربي
روسيا
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المهرجان الثقافي والتعليمي "إفريقيا... معا نحو المستقبل".
المهرجان الثقافي والتعليمي "إفريقيا... معا نحو المستقبل".
لكل بلد وشعب ثقافة وتقاليد تعبّرعن طبيعته وفكره وتاريخه ومعتقداته.... وعالمنا مبني على الاختلاف... ففي اختلافنا جمال وفي تقبلنا لثقافات الآخرين اكتمال...وللشعوب الأفريقية عادات وتقاليد متميزة عن غيرها من الشعوب، من اللباس والرقصات والأكلات وطرق الاحتفال بالمناسبات....المهرجان الثقافي والتعليمي "أفريقيا... معا نحو المستقبل"، الذي سيتم استضافته بالتزامن مع القمة الروسية - الأفريقية المنعقدة في سان بطرسبورغ.حول هذا الموضوع قال مؤسس مؤسسة "سفراء شباب الجزائر"، السيد صلاح الدين طيار، لبرنامج "صدى الحياة" :"الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان ضيف شرف في مدينة سان بطرسبورغ، في الشهر الماضي، كما تم توقيع مذكرة تعاون استراتيجي بين الرئيسين الروسي والجزائري لتعزيز التعاون في المجالات كافة، كما أننا كمنظمة شبابية نسعى أيضا لبناء جسور تواصل مع الشباب الروسي، وبناء علاقات صداقة، لتصب في المسار الاستراتيجي لتعزيز العلاقات بين البلدين، وما وجودنا في هذاه القمة إلا لتأكيد ذلك".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سانت بطرسبورغ, العالم العربي, روسيا, аудио
سانت بطرسبورغ, العالم العربي, روسيا, аудио
المهرجان الثقافي والتعليمي "أفريقيا... معا نحو المستقبل" في سان بطرسبورغ
تابعنا عبر
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: المهرجان الثقافي والتعليمي "أفريقيا... معا نحو المستقبل"، افتتاح أول معرض للفن الأفريقي في سان بطرسبورغ، العاملون بالدبلجة قلقون من تأثير الذكاء الاصطناعي، أخصائية تغذية روسية تتحدث عن مواد غذائية يجب التخلي عنها بعد تخطي عمر الـ50 عاما.
لكل بلد وشعب ثقافة وتقاليد تعبّرعن طبيعته وفكره وتاريخه ومعتقداته.... وعالمنا مبني على الاختلاف... ففي اختلافنا جمال وفي تقبلنا لثقافات الآخرين اكتمال...
وللشعوب الأفريقية عادات وتقاليد متميزة عن غيرها من الشعوب، من اللباس والرقصات والأكلات وطرق الاحتفال بالمناسبات....
المهرجان الثقافي والتعليمي "أفريقيا... معا نحو المستقبل"، الذي سيتم استضافته بالتزامن مع القمة الروسية - الأفريقية المنعقدة في سان بطرسبورغ.
حول هذا الموضوع قال مؤسس مؤسسة "سفراء شباب الجزائر"، السيد صلاح الدين طيار، لبرنامج "صدى الحياة" :
"الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان ضيف شرف في مدينة سان بطرسبورغ، في الشهر الماضي، كما تم توقيع مذكرة تعاون استراتيجي بين الرئيسين الروسي والجزائري لتعزيز التعاون في المجالات كافة، كما أننا كمنظمة شبابية نسعى أيضا لبناء جسور تواصل مع الشباب الروسي، وبناء علاقات صداقة، لتصب في المسار الاستراتيجي لتعزيز العلاقات بين البلدين، وما وجودنا في هذاه القمة إلا لتأكيد ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ...