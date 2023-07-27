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https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-سنزود-دولا-أفريقية-بـ50-ألف-طن-من-الحبوب-مجانا-1079461320.html
بوتين: سنزود دولا أفريقية بـ50 ألف طن من الحبوب مجانا
بوتين: سنزود دولا أفريقية بـ50 ألف طن من الحبوب مجانا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة لتزويد بوركينا فاسو ومالي وإريتريا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T10:43+0000
2023-07-27T10:43+0000
العالم
اقتصاد
روسيا
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صرح الرئيس بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى "روسيا - أفريقيا": "على وجه التحديد، سأضيف أنه في الأشهر المقبلة، في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، سنكون مستعدين لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانًا، كما سنوفر توصيلًا مجانيًا لهذه المنتجات للمستهلك".ورحب المشاركون في المنتدى باقتراح الزعيم الروسي بالتصفيق.وتعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، يومي 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، في سان بطرسبورغ. وعقدت القمة "الروسية الأفريقية" الأولى في سوتشي، في عام 2019، إلى جانب منتدى اقتصادي، حيث حضر المنتدى رؤساء دول أفريقية وممثلون عن وكالات الأعمال والوكالات الحكومية الروسية والأفريقية والدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحادات التكامل في القارة الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/الكرملين-جدول-أعمال-القمة-الروسية-الأفريقية-يتضمن-مناقشة-الوضع-في-النيجر-1079445947.html
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العالم, اقتصاد, روسيا
العالم, اقتصاد, روسيا

بوتين: سنزود دولا أفريقية بـ50 ألف طن من الحبوب مجانا

10:43 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023" في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023 في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
/
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة لتزويد بوركينا فاسو ومالي وإريتريا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانا.
صرح الرئيس بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى "روسيا - أفريقيا": "على وجه التحديد، سأضيف أنه في الأشهر المقبلة، في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، سنكون مستعدين لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانًا، كما سنوفر توصيلًا مجانيًا لهذه المنتجات للمستهلك".
ورحب المشاركون في المنتدى باقتراح الزعيم الروسي بالتصفيق.
وتعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، يومي 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، في سان بطرسبورغ.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
الكرملين: الوضع في النيجر ستتم مناقشته في القمة الروسية الأفريقية
07:57 GMT
وعقدت القمة "الروسية الأفريقية" الأولى في سوتشي، في عام 2019، إلى جانب منتدى اقتصادي، حيث حضر المنتدى رؤساء دول أفريقية وممثلون عن وكالات الأعمال والوكالات الحكومية الروسية والأفريقية والدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحادات التكامل في القارة الأفريقية.
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