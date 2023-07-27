https://sputnikarabic.ae/20230727/تأجيل-زيارة-الرئيس-المصري-إلى-تركيا-والسفير-التركي-لدى-القاهرة-يوضح-1079485799.html
تأجيل زيارة الرئيس المصري إلى تركيا... والسفير التركي لدى القاهرة يوضح
تأجيل زيارة الرئيس المصري إلى تركيا... والسفير التركي لدى القاهرة يوضح
أفاد دبلوماسي مصري، بأن اللقاء المرتقب الذي قد يجمع، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، قد أرجئ إلى موعد لاحق. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T18:46+0000
2023-07-27T18:46+0000
2023-07-27T18:46+0000
مصر
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ونقل موقع "العين الإخبارية"، عن المصدر الدبلوماسي، قوله إن "تأجيل زيارة الرئيس المصري لتركيا والتي كانت مقررة، يوم 27 يوليو (تموز) الجاري، جاء بسبب سفره إلى مدينة سان بطرسبورغ للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا".وأكد الدبلوماسي المصري على أهمية اللقاء المرتقب لمصلحة البلدين والمنطقة، خاصة بعد الجولة الخليجية للرئيس التركي والتي أنهاها قبل أيام.وأشار السفير التركي، إلى أن اللقاء بين السيسي وأردوغان سيبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصل أمس الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبورغ، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين، قد تسارعت بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
https://sputnikarabic.ae/20230727/السيسي-وبوتين-يستعرضان-الرؤية-المصرية-لأولويات-الشراكة-الأفريقية---الروسية-1079483805.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, الأخبار
تأجيل زيارة الرئيس المصري إلى تركيا... والسفير التركي لدى القاهرة يوضح
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أفاد دبلوماسي مصري، بأن اللقاء المرتقب الذي قد يجمع، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، قد أرجئ إلى موعد لاحق.
ونقل موقع
"العين الإخبارية"، عن المصدر الدبلوماسي، قوله إن "تأجيل زيارة الرئيس المصري لتركيا والتي كانت مقررة، يوم 27 يوليو (تموز) الجاري، جاء بسبب سفره إلى مدينة سان بطرسبورغ للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا".
وأكد الدبلوماسي المصري على أهمية اللقاء المرتقب لمصلحة البلدين والمنطقة، خاصة بعد الجولة الخليجية للرئيس التركي والتي أنهاها قبل أيام.
وفي السياق، أوضح السفير التركي لدى القاهرة، صالح موتلو شن، أن اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيسين سيكون قريبا، رافضا الإفصاح عن موعد بعينه لعقد الاجتماع.
وأشار السفير التركي، إلى أن اللقاء بين السيسي وأردوغان
سيبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصل أمس الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبورغ، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.
يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين، قد تسارعت بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.
وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا
، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.