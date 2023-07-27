https://sputnikarabic.ae/20230727/السيسي-وبوتين-يستعرضان-الرؤية-المصرية-لأولويات-الشراكة-الأفريقية---الروسية-1079483805.html

السيسي وبوتين يستعرضان الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية - الروسية

السيسي وبوتين يستعرضان الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية - الروسية

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شارك في غداء عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T17:31+0000

2023-07-27T17:31+0000

2023-07-27T17:57+0000

روسيا

مصر

العالم العربي

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وجاء في بيان الرئاسة المصرية، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك، اليوم الخميس، في مدينة سان بطرسبورغ، في غداء عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة".وقال المتحدث إن "الرئيس المصري استعرض الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية الروسية، على النحو التالي، أولاً: تعزيز السلم والأمن في القارة، في ضوء حرص مصر على دعم القدرات الأفريقية في هذا الصدد، بما في ذلك عبر تفعيل ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، والذي تستضيف القاهرة في إطاره مركز إعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة للحفاظ على دورية انعقاد منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة كمنصة نقاش هامة ورئيسية".وتابع: "ثانيًا: تُدرك مصر عُمق الرابطة بين التنمية من ناحية وبناء واستدامة السلام من ناحية أخرى. لذا، تحرص مصر في إطار تولي رئاسة لجنة النيباد خلال العامين المقبلين عل الدفع بتنفيذ برنامج تفعيل الرابطة بين السلم والأمن والتنمية، وكذا تكثيف جهود حشد الموارد للاستثمار في البنية التحتية ومشروعات الربط القاري".وختم: "رابعًا: مواجهة تحديات تغير المناخ واتخاذ خطوات جادة وصادقة نحو توفير التمويل اللازم لدعم الدول الأفريقية في مساعيها ذات الصلة".وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20230727/السيسي-و5-زعماء-أفارقة-يؤكدون-مواصلة-دعم-القارة-للجهود-الرامية-لتسوية-أزمة-روسيا-وأوكرانيا-1079477576.html

https://sputnikarabic.ae/20230727/القمة-الروسية-الأفريقية-2023-الأهداف-وأبرز-الملفات-1079466577.html

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روسيا, مصر, العالم العربي, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"