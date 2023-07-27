https://sputnikarabic.ae/20230727/عميل-لأوكرانيا-يعترف-بتحضير-هجوم-إرهابي-على-سفينة-روسية-1079486800.html

عميل لأوكرانيا يعترف بتحضير هجوم إرهابي على سفينة روسية

عميل لأوكرانيا يعترف بتحضير هجوم إرهابي على سفينة روسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الشخص الموقوف بتهمة العمالة، اعترف بأنه كان ينوي تنفيذ هجوم إرهابي على سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، هذا الشهر،... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T19:10+0000

2023-07-27T19:10+0000

2023-07-27T19:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. ونشر الأمن الروسي مقطعا مصورا، اليوم الخميس، لاعترافات العميل، إذ قال: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، واستسلامي للدعاية، تم تجنيدي من قبل الاستخبارات الأوكرانية .. في يوليو(تموز) 2023، تلقيت أمرا بارتكاب عمل إرهابي، وضمنوا لي مقابل إنجاز المهمة بنجاح، منحي الجنسية الأوكرانية ومكافئة مالية".وأوضح أنه حافظ على اتصاله بوحدة إدارة الأمن الأوكرانية، من خلال إحدى معارفه، التي تعيش في أوكرانيا.وأضاف الموقوف إنه خلال فترة التعاون، "نقلت بيانات إلى جهاز الأمن الأوكراني، معلومات سرية حول مشاركة سفن أسطول البحر الأسود في العملية العسكرية الخاصة".وتم توقيف هذا الشخص من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أثناء إعداده لارتكاب الجريمة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط محاولة من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لتنفيذ عمل إرهابي على إحدى السفن المجهزة بأسلحة عالية الدقة، والتابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أن العميل قام بنقل معلومات إلى العدو تتضمن أسرار الدولة، والعمل جار على رفع دعاوى جنائية بموجب مواد من القانون الجنائي الروسي، تتعلق بـ "الإرهاب" و"الاتجار غير المشروع بالمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة"، و"الخيانة العظمى"، و"إفشاء معلومات تتضمن أسرارًا للدولة".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الأمن الفيدرالي، أنه عثر، في 22 يوليو الجاري، على آثار متفجرات ودينتروتولوين وتيتريل، في عنبر سفينة شحن أجنبية، كانت متجهة من تركيا إلى ميناء روستوف على الدون، لتحميل الحبوب.

https://sputnikarabic.ae/20230727/الأمن-الروسي-يحبط-مخططا-إرهابيا-لتفجير-إحدى-سفن-أسطول-البحر-الأسود-1079461904.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار