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واشنطن: الفساد في أوكرانيا يهدد فعالية المساعدات الأمريكية
واشنطن: الفساد في أوكرانيا يهدد فعالية المساعدات الأمريكية
أفادت مراجعة عامة للمفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، مخصصة لمراقبة الدعم لكييف، بأن فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات الأمريكية على المدى... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T20:32+0000
2023-07-27T20:32+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في الوثيقة: "على المدى الطويل، لا سيما بالنظر إلى أن الوزارة تخطط للمساعدة في إصلاح وإعادة بناء أوكرانيا، يشكل الفساد في الحكومة الأوكرانية والقطاع الخاص مخاطر على فعالية المساعدات الخارجية الأمريكية التي تتطلب رقابة صارمة".وفقًا للمفتش العام، سيسمح توسيع طاقم السفارة الأمريكية في كييف، بإجراء المزيد من عمليات التفتيش في الموقع وتحسين القدرة على مراقبة المساعدات المقدمة.وأكد التقرير أن سفارة أمريكا لدى أوكرانيا قد درست بالفعل هذه التوصيات ووافقت على ملاءمة مثل هذه الإجراءات.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230727/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-بشأن-استخدام-كييف-أساليب-إرهابية--1079482116.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

واشنطن: الفساد في أوكرانيا يهدد فعالية المساعدات الأمريكية

20:32 GMT 27.07.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أفادت مراجعة عامة للمفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، مخصصة لمراقبة الدعم لكييف، بأن فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات الأمريكية على المدى الطويل، ويفرض الحاجة إلى رقابة صارمة.
وجاء في الوثيقة: "على المدى الطويل، لا سيما بالنظر إلى أن الوزارة تخطط للمساعدة في إصلاح وإعادة بناء أوكرانيا، يشكل الفساد في الحكومة الأوكرانية والقطاع الخاص مخاطر على فعالية المساعدات الخارجية الأمريكية التي تتطلب رقابة صارمة".
وفقًا للمفتش العام، سيسمح توسيع طاقم السفارة الأمريكية في كييف، بإجراء المزيد من عمليات التفتيش في الموقع وتحسين القدرة على مراقبة المساعدات المقدمة.
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وأكد التقرير أن سفارة أمريكا لدى أوكرانيا قد درست بالفعل هذه التوصيات ووافقت على ملاءمة مثل هذه الإجراءات.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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