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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن استخدام كييف أساليب إرهابية
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن استخدام كييف أساليب إرهابية
صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا بشأن استخدام الأساليب الإرهابية من قبل نظام كييف،... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T16:34+0000
2023-07-27T16:34+0000
العالم
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وكتب بوليانسكي على قناته في "تلغرام": "طلبنا عقد جلسة في 31 يوليو بشأن الاستخدام المنهجي للأساليب الإرهابية من قبل نظام كييف، وهو عامل يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية".وفقًا لبوليانسكي، حددت الرئاسة البريطانية الاجتماع، في الساعة 10:00 بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو).وفي ليلة 17 يوليو الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، إذ رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية الذين هم من الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17يوليو الجاري، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتُخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/رئيس-جهاز-الأمن-الأوكراني-يعترف-علانية-بتفجير-جسر-القرم-1079435259.html
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العالم, مجلس الامن, روسيا, بريطانيا
العالم, مجلس الامن, روسيا, بريطانيا

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن استخدام كييف أساليب إرهابية

16:34 GMT 27.07.2023
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مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا بشأن استخدام الأساليب الإرهابية من قبل نظام كييف، في 31 يوليو/ تموز الجاري، بناءً على طلب روسيا.
وكتب بوليانسكي على قناته في "تلغرام": "طلبنا عقد جلسة في 31 يوليو بشأن الاستخدام المنهجي للأساليب الإرهابية من قبل نظام كييف، وهو عامل يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية".
وفقًا لبوليانسكي، حددت الرئاسة البريطانية الاجتماع، في الساعة 10:00 بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو).
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
رئيس جهاز الأمن الأوكراني يعترف علانية بتفجير جسر القرم
أمس, 17:52 GMT
وفي ليلة 17 يوليو الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، إذ رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية الذين هم من الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17يوليو الجاري، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتُخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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