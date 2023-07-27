https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الدفاع-الروسي-يلتقي-زعيم-كوريا-الشمالية-في-بيونغ-يانغ-1079438958.html
وزير الدفاع الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
وزير الدفاع الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، حيث ناقشا قضايا الأمن والدفاع. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T00:52+0000
2023-07-27T00:52+0000
2023-07-27T00:52+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061709088_0:98:1001:661_1920x0_80_0_0_b9dfad717fe38087f94f6b29d2af7782.jpg
ونقل وزير الدفاع رسالة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى لزعيم الكوري الشمالي، وفقًا وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وجاء في البيان: "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الذي يزور بيونغ يانغ... وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء، ناقش كيم وشويغو قضايا الأمن والدفاع".وأشار البيان إلى أن أن شويغو قدم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كيم جونغ أون.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".وأعرب شويغوعن نيته في تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات، قائلًا:ووضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-كوريا-الشمالية-شريك-مهم-لروسيا-ومحادثات-اليوم-ستسهم-في-تعزيز-التعاون-في-مجال-الدفاع-1079413179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061709088_37:0:918:661_1920x0_80_0_0_7cbc247df28bd4944c44da9b8ee36b4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزير الدفاع الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
تابعنا عبر
التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، حيث ناقشا قضايا الأمن والدفاع.
ونقل وزير الدفاع رسالة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى لزعيم الكوري الشمالي، وفقًا وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وجاء في البيان: "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الذي يزور بيونغ يانغ... وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء، ناقش كيم وشويغو قضايا الأمن والدفاع".
وأشار البيان إلى أن أن شويغو قدم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كيم جونغ أون.
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام
، في بيونغ يانغ.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".
وأعرب شويغوعن نيته في تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات، قائلًا:
"متأكد من أن محادثات اليوم ستساعد في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع لدينا".
ووضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.