https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الدفاع-الروسي-يلتقي-زعيم-كوريا-الشمالية-في-بيونغ-يانغ-1079438958.html

وزير الدفاع الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ

وزير الدفاع الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ

التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، حيث ناقشا قضايا الأمن والدفاع. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T00:52+0000

2023-07-27T00:52+0000

2023-07-27T00:52+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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ونقل وزير الدفاع رسالة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى لزعيم الكوري الشمالي، وفقًا وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وجاء في البيان: "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الذي يزور بيونغ يانغ... وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء، ناقش كيم وشويغو قضايا الأمن والدفاع".وأشار البيان إلى أن أن شويغو قدم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كيم جونغ أون.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "جرت اليوم محادثات بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيونغ يانغ".وأعرب شويغوعن نيته في تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات، قائلًا:ووضع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وأعضاء الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.

https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-كوريا-الشمالية-شريك-مهم-لروسيا-ومحادثات-اليوم-ستسهم-في-تعزيز-التعاون-في-مجال-الدفاع-1079413179.html

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم