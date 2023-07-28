https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-الروسية-الطائرة-المسيرة-المستخدمة-في-الهجوم-على-موسكو-دمرت-باستخدام-وسائل-الدفاع-الجوي-1079491039.html
الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي
الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T03:27+0000
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وأكدت الوزارة في بيان: "في الصباح، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في موسكو. وتم تدمير الطائرة بواسطة منظومة الدفاع الجوي للبلاد".وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصاباتـ وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".وفي بداية يوليو/تموز، تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (وقعت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
https://sputnikarabic.ae/20230728/عمدة-موسكو-يعلن-إحباط-محاولة-هجوم-بطائرة-مسيرة-أسقطتها-القوات-الروسية-دون-وقوع-أضرار-أو-إصابات-1079489780.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي
03:27 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 03:35 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.
وأكدت الوزارة في بيان: "في الصباح، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في موسكو. وتم تدمير الطائرة بواسطة منظومة الدفاع الجوي للبلاد".
وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصاباتـ وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".
وفي بداية يوليو/تموز، تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (وقعت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.