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الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-الروسية-الطائرة-المسيرة-المستخدمة-في-الهجوم-على-موسكو-دمرت-باستخدام-وسائل-الدفاع-الجوي-1079491039.html
الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي
الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T03:27+0000
2023-07-28T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأكدت الوزارة في بيان: "في الصباح، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في موسكو. وتم تدمير الطائرة بواسطة منظومة الدفاع الجوي للبلاد".وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصاباتـ وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".وفي بداية يوليو/تموز، تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (وقعت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
https://sputnikarabic.ae/20230728/عمدة-موسكو-يعلن-إحباط-محاولة-هجوم-بطائرة-مسيرة-أسقطتها-القوات-الروسية-دون-وقوع-أضرار-أو-إصابات-1079489780.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي

03:27 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 03:35 GMT 28.07.2023)
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.
وأكدت الوزارة في بيان: "في الصباح، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في موسكو. وتم تدمير الطائرة بواسطة منظومة الدفاع الجوي للبلاد".
سيارة إسعاف تنقل المعارض الروسي ألكسي نافالني من مشفى في أومسك الروسية إلى برلين في ألمانيا، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
إحباط محاولة هجوم بطائرة مسيرة في موسكو دون أضرار أو إصابات
01:18 GMT
وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصاباتـ وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".
وفي بداية يوليو/تموز، تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (وقعت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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