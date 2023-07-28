عربي
https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-تتهم-روسيا-والصين-باستعراض-قوتهما-العسكرية-ضدها-1079491433.html
اليابان تتهم روسيا والصين باستعراض قوتهما العسكرية ضدها
اليابان تتهم روسيا والصين باستعراض قوتهما العسكرية ضدها
وصفت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض"، أنشطة السفن والطائرات العسكرية الروسية والصينية في المنطقة بأنها... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T04:06+0000
2023-07-28T04:06+0000
أخبار اليابان
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057891776_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_25e69d8c6b8bf8d7b0b21d0e1333a568.jpg
طوكيو - سبوتنيك.وأفادت الدفاع اليابانية في التقرير السنوي بأن تحليق القاذفات الروسية والصينية بشكل متكرر ومرور السفن الحربية التابعة للبلدين يُعَدّ "استعراضاً واضحاً للقوة ضد بلدنا".وأشار التقرير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تثير قلقاً شديداً، معتبرا للمرة الأولى أن الصين تشكل "أكبر تحدي استراتيجي" نظراً لمواقفها الخارجية الحالية وأنشطتها العسكرية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي.وأكد الكتاب الأبيض الياباني أن عدم تبني الصين أي شفافية في سياستها الدفاعية يُشكل مخاوف أمنية خطيرة. علاوة على ذلك، وصفت وزارة الدفاع اليابانية روسيا في تقريرها بأنها "تهديد مباشر لأوروبا".و"الكتاب الأبيض" هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.نُشِر "الكتاب الأبيض" لأول مرة في عام 1970 ومنذ عام 1976 يتم نشره سنوياً. ولا يُعتبر "الكتاب الأبيض" وثيقة استراتيجية، وتم تقديمه للحكومة للنظر في يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-روسيا-تشكل-تهديدا-مباشرا-لأوروبا-1079490779.html
أخبار اليابان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057891776_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_bbee8c2a467b0662efab8a11b8fcdfff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين

اليابان تتهم روسيا والصين باستعراض قوتهما العسكرية ضدها

04:06 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
وصفت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض"، أنشطة السفن والطائرات العسكرية الروسية والصينية في المنطقة بأنها "استعراضاً واضحاً للقوة" ضدها.
طوكيو - سبوتنيك.وأفادت الدفاع اليابانية في التقرير السنوي بأن تحليق القاذفات الروسية والصينية بشكل متكرر ومرور السفن الحربية التابعة للبلدين يُعَدّ "استعراضاً واضحاً للقوة ضد بلدنا".
علما روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
اليابان: روسيا تشكل "تهديدا مباشرا لأوروبا"
03:20 GMT
وأشار التقرير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تثير قلقاً شديداً، معتبرا للمرة الأولى أن الصين تشكل "أكبر تحدي استراتيجي" نظراً لمواقفها الخارجية الحالية وأنشطتها العسكرية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي.
وأكد الكتاب الأبيض الياباني أن عدم تبني الصين أي شفافية في سياستها الدفاعية يُشكل مخاوف أمنية خطيرة. علاوة على ذلك، وصفت وزارة الدفاع اليابانية روسيا في تقريرها بأنها "تهديد مباشر لأوروبا".
و"الكتاب الأبيض" هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.
نُشِر "الكتاب الأبيض" لأول مرة في عام 1970 ومنذ عام 1976 يتم نشره سنوياً. ولا يُعتبر "الكتاب الأبيض" وثيقة استراتيجية، وتم تقديمه للحكومة للنظر في يوم الجمعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала