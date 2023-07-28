https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-تتهم-روسيا-والصين-باستعراض-قوتهما-العسكرية-ضدها-1079491433.html
اليابان تتهم روسيا والصين باستعراض قوتهما العسكرية ضدها
اليابان تتهم روسيا والصين باستعراض قوتهما العسكرية ضدها
وصفت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض"، أنشطة السفن والطائرات العسكرية الروسية والصينية في المنطقة بأنها... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T04:06+0000
2023-07-28T04:06+0000
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طوكيو - سبوتنيك.وأفادت الدفاع اليابانية في التقرير السنوي بأن تحليق القاذفات الروسية والصينية بشكل متكرر ومرور السفن الحربية التابعة للبلدين يُعَدّ "استعراضاً واضحاً للقوة ضد بلدنا".وأشار التقرير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تثير قلقاً شديداً، معتبرا للمرة الأولى أن الصين تشكل "أكبر تحدي استراتيجي" نظراً لمواقفها الخارجية الحالية وأنشطتها العسكرية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي.وأكد الكتاب الأبيض الياباني أن عدم تبني الصين أي شفافية في سياستها الدفاعية يُشكل مخاوف أمنية خطيرة. علاوة على ذلك، وصفت وزارة الدفاع اليابانية روسيا في تقريرها بأنها "تهديد مباشر لأوروبا".و"الكتاب الأبيض" هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.نُشِر "الكتاب الأبيض" لأول مرة في عام 1970 ومنذ عام 1976 يتم نشره سنوياً. ولا يُعتبر "الكتاب الأبيض" وثيقة استراتيجية، وتم تقديمه للحكومة للنظر في يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-روسيا-تشكل-تهديدا-مباشرا-لأوروبا-1079490779.html
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أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
اليابان تتهم روسيا والصين باستعراض قوتهما العسكرية ضدها
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وصفت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض"، أنشطة السفن والطائرات العسكرية الروسية والصينية في المنطقة بأنها "استعراضاً واضحاً للقوة" ضدها.
طوكيو - سبوتنيك
.وأفادت الدفاع اليابانية في التقرير السنوي بأن تحليق القاذفات الروسية والصينية بشكل متكرر ومرور السفن الحربية التابعة للبلدين يُعَدّ "استعراضاً واضحاً للقوة ضد بلدنا".
وأشار التقرير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تثير قلقاً شديداً، معتبرا للمرة الأولى أن الصين تشكل "أكبر تحدي استراتيجي" نظراً لمواقفها الخارجية الحالية وأنشطتها العسكرية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي.
وأكد الكتاب الأبيض الياباني أن عدم تبني الصين أي شفافية في سياستها الدفاعية يُشكل مخاوف أمنية خطيرة. علاوة على ذلك، وصفت وزارة الدفاع اليابانية روسيا في تقريرها بأنها "تهديد مباشر لأوروبا".
و"الكتاب الأبيض
" هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.
نُشِر "الكتاب الأبيض" لأول مرة في عام 1970 ومنذ عام 1976 يتم نشره سنوياً. ولا يُعتبر "الكتاب الأبيض" وثيقة استراتيجية، وتم تقديمه للحكومة للنظر في يوم الجمعة.