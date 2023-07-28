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https://sputnikarabic.ae/20230728/بنك-بريكس-جاهز-لتمويل-مشاريع-روساتوم-بما-فيها-النووية-1079512699.html
بنك "بريكس" جاهز لتمويل مشاريع "روساتوم" بما فيها النووية
بنك "بريكس" جاهز لتمويل مشاريع "روساتوم" بما فيها النووية
أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، أن مصرف "بريكس" مستعد لتمويل عدد من المشاريع النووية التابعة للشركة الروسية الحكومية، بما في ذلك محطات الطاقة... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T13:26+0000
2023-07-28T13:26+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات ليخاتشوف للصحفيين، بقوله: "للمرة الأولى أجرينا مفاوضات واسعة النطاق مع بنك تنمية بريكس الجديد، حيث تم التوصل مع رئيسة المصرف ديلما روسيف إلى اتفاقات بشأن تمويل عدد من المشاريع في بلدان بريكس".وتابع ليخاتشوف: "أولاً نحن نتحدث عن مراكز القدرات النووية صغيرة في كل من الأداء الأرضي والمتنقل".وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
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روسيا

بنك "بريكس" جاهز لتمويل مشاريع "روساتوم" بما فيها النووية

13:26 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، أن مصرف "بريكس" مستعد لتمويل عدد من المشاريع النووية التابعة للشركة الروسية الحكومية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.
وجاءت تصريحات ليخاتشوف للصحفيين، بقوله: "للمرة الأولى أجرينا مفاوضات واسعة النطاق مع بنك تنمية بريكس الجديد، حيث تم التوصل مع رئيسة المصرف ديلما روسيف إلى اتفاقات بشأن تمويل عدد من المشاريع في بلدان بريكس".
وتابع ليخاتشوف: "أولاً نحن نتحدث عن مراكز القدرات النووية صغيرة في كل من الأداء الأرضي والمتنقل".
وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
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