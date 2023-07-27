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انطلاق قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ
انطلاق قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ
انطلقت، اليوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T14:54+0000
2023-07-27T15:03+0000
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أكّد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.وأشار أوشاكوف إلى أن "17 رئيس دولة سيحضر القمة، وخمسة نواب للرئيس وأربعة رؤساء حكومات، ورئيسا واحدا للبرلمان و17 دولة أخرى يمثلها نواب رئيس الوزراء والوزراء، معظمهم من وزراء الخارجية، فيما ستمثل 5 دول على مستوى السفارات".شاهد أيضا - بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديووأضاف أوشاكوف أن " جميع رؤساء المنظمات الإقليمية الرائدة في أفريقيا حاضرين". وتشمل هذه المنظمات "الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا ومنظمة التنمية الحكومية الدولية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد المغرب العربي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي".كما أفاد أوشاكوف أن الرئيس الروسي يعتزم الاجتماع مع كل القادة الذين سيحضرون القمة.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات اليوم الأول من قمة "روسيا - أفريقيا 2023".اقرأ وتابع المزيد على موقعنا - قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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фото, صور, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار روسيا اليوم

انطلاق قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ

14:54 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 15:03 GMT 27.07.2023)
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انطلقت، اليوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية، والمتمثلة بالصراع الأوكراني.
أكّد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.
وقال: "رغم معارضة الدول الغربية، وبالرغم من الضغوط التي تتم ممارستها أحيانا بشدة، إلا أننا ما زلنا ننجح في عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في هذا الوضع، وبالطبع مشاركة الأفارقة تؤكد رغبتهم في تعزيز العلاقات مع بلادنا مهما كانت الظروف".
وأشار أوشاكوف إلى أن "17 رئيس دولة سيحضر القمة، وخمسة نواب للرئيس وأربعة رؤساء حكومات، ورئيسا واحدا للبرلمان و17 دولة أخرى يمثلها نواب رئيس الوزراء والوزراء، معظمهم من وزراء الخارجية، فيما ستمثل 5 دول على مستوى السفارات".
شاهد أيضا - بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
وأضاف أوشاكوف أن " جميع رؤساء المنظمات الإقليمية الرائدة في أفريقيا حاضرين". وتشمل هذه المنظمات "الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا ومنظمة التنمية الحكومية الدولية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد المغرب العربي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي".
كما أفاد أوشاكوف أن الرئيس الروسي يعتزم الاجتماع مع كل القادة الذين سيحضرون القمة.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات اليوم الأول من قمة "روسيا - أفريقيا 2023".
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المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركون في منتدى &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في مركز المعارض والمؤتمرات &quot;إكسبو فوروم&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركون في منتدى &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في مركز المعارض والمؤتمرات &quot;إكسبو فوروم&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

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طائرات هليكوبتر من طراز "مي-38" في معرض شركة "مروحيات روسيا" في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

طائرات هليكوبتر من طراز &quot;مي-38&quot; في معرض شركة &quot;مروحيات روسيا&quot; في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Galperin
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طائرات هليكوبتر من طراز "مي-38" في معرض شركة "مروحيات روسيا" في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

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لافتات أمام كاتدرائية "القديس إسحاق" مخصصة للقمة الثانية، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

لافتات أمام كاتدرائية &quot;القديس إسحاق&quot; مخصصة للقمة الثانية، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Galperin
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لافتات أمام كاتدرائية "القديس إسحاق" مخصصة للقمة الثانية، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر، آزالي أسوماني، خلال اجتماع على هامش القمة والمنتدى الروسي الأفريقي الثاني في سان بطرسبورغ.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر، آزالي أسوماني، خلال اجتماع على هامش القمة والمنتدى الروسي الأفريقي الثاني في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر، آزالي أسوماني، خلال اجتماع على هامش القمة والمنتدى الروسي الأفريقي الثاني في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

جناح "روسيا متعددة القوميات" في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

جناح &quot;روسيا متعددة القوميات&quot; في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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جناح "روسيا متعددة القوميات" في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركون في منتدى &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في مركز المعارض والمؤتمرات &quot;إكسبو فوروم&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
7/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnikجناح "سبوتنيك" في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا
جناح سبوتنيك في منتدى روسيا - أفريقيا 2023 في سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik
جناح "سبوتنيك" في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز الروسي لدعم الصادرات وشركة "متعدد الخدمات والمعدات الصناعية"، من اليسار إلى اليمين: ديمتري بروخورنكو، مدير تطوير الشبكات الخارجية في "مركز التصدير الروسي"، أوغوستين أودري نغو إبسي شيكو، والمديرة العامة لشركة "متعدد الخدمات والمعدات الصناعية"، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز الروسي لدعم الصادرات وشركة &quot;متعدد الخدمات والمعدات الصناعية&quot;، من اليسار إلى اليمين: ديمتري بروخورنكو، مدير تطوير الشبكات الخارجية في &quot;مركز التصدير الروسي&quot;، أوغوستين أودري نغو إبسي شيكو، والمديرة العامة لشركة &quot;متعدد الخدمات والمعدات الصناعية&quot;، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
9/18
© Sputnik . Alexander Galperin
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توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز الروسي لدعم الصادرات وشركة "متعدد الخدمات والمعدات الصناعية"، من اليسار إلى اليمين: ديمتري بروخورنكو، مدير تطوير الشبكات الخارجية في "مركز التصدير الروسي"، أوغوستين أودري نغو إبسي شيكو، والمديرة العامة لشركة "متعدد الخدمات والمعدات الصناعية"، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركون في منتدى &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في مركز المعارض والمؤتمرات &quot;إكسبو فوروم&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في جلسة "نساء روسيا وأفريقيا: التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي"، في إطار قمة " روسيا - أفريقيا 2023 " في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركات في جلسة &quot;نساء روسيا وأفريقيا: التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي&quot;، في إطار قمة &quot; روسيا - أفريقيا 2023 &quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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المشاركات في جلسة "نساء روسيا وأفريقيا: التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي"، في إطار قمة " روسيا - أفريقيا 2023 " في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Alexei Danichev
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركون في منتدى &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في مركز المعارض والمؤتمرات &quot;إكسبو فوروم&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركون في منتدى &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في مركز المعارض والمؤتمرات &quot;إكسبو فوروم&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

المشاركون في منتدى &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في مركز المعارض والمؤتمرات &quot;إكسبو فوروم&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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المشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023"، في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

إحدى المشاركات في منتدى &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot;، في مركز المعارض والمؤتمرات &quot;إكسبو فوروم&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Владимир Астапкович
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إحدى المشاركات في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023"، في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

عمل الصحفيين في إطار القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

عمل الصحفيين في إطار القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني &quot;روسيا - أفريقيا 2023&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Alexander Galperin
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عمل الصحفيين في إطار القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.

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