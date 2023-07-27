https://sputnikarabic.ae/20230727/انطلاق-قمة-روسيا---أفريقيا-2023-في-سان-بطرسبورغ-1079453806.html

انطلاق قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ

انطلاق قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ

انطلقت، اليوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T14:54+0000

2023-07-27T14:54+0000

2023-07-27T15:03+0000

وسائط متعددة

صور

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

روسيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079475515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d95bc6ee3c510804defc43b1b77afeb2.jpg

أكّد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.وأشار أوشاكوف إلى أن "17 رئيس دولة سيحضر القمة، وخمسة نواب للرئيس وأربعة رؤساء حكومات، ورئيسا واحدا للبرلمان و17 دولة أخرى يمثلها نواب رئيس الوزراء والوزراء، معظمهم من وزراء الخارجية، فيما ستمثل 5 دول على مستوى السفارات".شاهد أيضا - بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديووأضاف أوشاكوف أن " جميع رؤساء المنظمات الإقليمية الرائدة في أفريقيا حاضرين". وتشمل هذه المنظمات "الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا ومنظمة التنمية الحكومية الدولية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد المغرب العربي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي".كما أفاد أوشاكوف أن الرئيس الروسي يعتزم الاجتماع مع كل القادة الذين سيحضرون القمة.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات اليوم الأول من قمة "روسيا - أفريقيا 2023".اقرأ وتابع المزيد على موقعنا - قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار روسيا اليوم