انطلاق قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ

أكّد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.وأشار أوشاكوف إلى أن "17 رئيس دولة سيحضر القمة، وخمسة نواب للرئيس وأربعة رؤساء حكومات، ورئيسا واحدا للبرلمان و17 دولة أخرى يمثلها نواب رئيس الوزراء والوزراء، معظمهم من وزراء الخارجية، فيما ستمثل 5 دول على مستوى السفارات".شاهد أيضا - بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديووأضاف أوشاكوف أن " جميع رؤساء المنظمات الإقليمية الرائدة في أفريقيا حاضرين". وتشمل هذه المنظمات "الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا ومنظمة التنمية الحكومية الدولية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد المغرب العربي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي".كما أفاد أوشاكوف أن الرئيس الروسي يعتزم الاجتماع مع كل القادة الذين سيحضرون القمة.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات اليوم الأول من قمة "روسيا - أفريقيا 2023".اقرأ وتابع المزيد على موقعنا - قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
انطلقت، اليوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية، والمتمثلة بالصراع الأوكراني.
أكّد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.
وقال: "رغم معارضة الدول الغربية، وبالرغم من الضغوط التي تتم ممارستها أحيانا بشدة، إلا أننا ما زلنا ننجح في عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في هذا الوضع، وبالطبع مشاركة الأفارقة تؤكد رغبتهم في تعزيز العلاقات مع بلادنا مهما كانت الظروف".
وأشار أوشاكوف إلى أن "17 رئيس دولة سيحضر القمة، وخمسة نواب للرئيس وأربعة رؤساء حكومات، ورئيسا واحدا للبرلمان و17 دولة أخرى يمثلها نواب رئيس الوزراء والوزراء، معظمهم من وزراء الخارجية، فيما ستمثل 5 دول على مستوى السفارات".
وأضاف أوشاكوف أن " جميع رؤساء المنظمات الإقليمية الرائدة في أفريقيا حاضرين". وتشمل هذه المنظمات "الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا ومنظمة التنمية الحكومية الدولية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد المغرب العربي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي".
كما أفاد أوشاكوف أن الرئيس الروسي يعتزم الاجتماع مع كل القادة الذين سيحضرون القمة.
توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز الروسي لدعم الصادرات وشركة "متعدد الخدمات والمعدات الصناعية"، من اليسار إلى اليمين: ديمتري بروخورنكو، مدير تطوير الشبكات الخارجية في "مركز التصدير الروسي"، أوغوستين أودري نغو إبسي شيكو، والمديرة العامة لشركة "متعدد الخدمات والمعدات الصناعية"، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.
توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز الروسي لدعم الصادرات وشركة "متعدد الخدمات والمعدات الصناعية"، من اليسار إلى اليمين: ديمتري بروخورنكو، مدير تطوير الشبكات الخارجية في "مركز التصدير الروسي"، أوغوستين أودري نغو إبسي شيكو، والمديرة العامة لشركة "متعدد الخدمات والمعدات الصناعية"، في إطار المنتدى الاقتصادي والإنساني لقمة "روسيا - أفريقيا 2023" في سان بطرسبورغ، روسيا.