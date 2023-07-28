https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-القادة-الأفارقة-عبروا-عن-رغبتهم-السياسية-في-التعاون-مع-روسيا-1079519186.html

بوتين والقادة الأفارقة يعتمدون البيان الختامي لقمة "روسيا-أفريقيا"

بوتين والقادة الأفارقة يعتمدون البيان الختامي لقمة "روسيا-أفريقيا"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن المشاركين في القمة الروسية - الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T16:15+0000

2023-07-28T16:15+0000

2023-07-28T16:55+0000

روسيا

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وأكد الرئيس بوتين أن القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا.وأشار بوتين إلى أن روسيا وأفريقيا أكدتا موقفهما من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.ولفت بوتين إلى أن روسيا اتفقت مع البلدان الأفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.وأكد بوتين أن روسيا وأفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة نوعا وكمًا، فضلاً عن التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية.وأشار بوتين إلى أن الشركات الروسية منفتحة على نقل التكنولوجيا في الإدارة العامة والقطاع المصرفي إلى الدول الأفريقية.وأكد بوتين أن روسيا ستواصل إمداد الدول الأفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني.وأشار بوتين أنه يجري إطلاق برنامج مساعدة للدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية بقيمة 1.2 مليار روبل.وقال: "بالطبع، نخطط لمساعدة شركائنا الأفارقة على تعزيز النظم الصحية الوطنية، وزيادة موثوقيتها، ومعداتها التقنية، وكفاءتها ومرونتها في مكافحة الوباء. ولهذه الغاية، هناك برنامج واسع النطاق لمساعدة البلدان الأفريقية لمكافحة العدوى حتى عام 2026، بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار روبل".

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