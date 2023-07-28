https://sputnikarabic.ae/20230728/السيسي-دول-أفريقيا-ذات-سيادة-ويجب-أن-تبقى-بمنأى-عن-مساعي-الاستقطاب-1079501517.html

السيسي: دول أفريقيا ذات سيادة ويجب أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب

السيسي: دول أفريقيا ذات سيادة ويجب أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة، ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T10:13+0000

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2023-07-28T10:13+0000

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قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية بمدينة سان بطرسبورغ، اليوم الجمعة.وأضاف السيسي أن قمة "روسيا - أفريقيا" تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومُناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب.وتابع: "تقف دولنا الأفريقية في خضم ذلك، لتواجه عددا ضخما من التحديات، التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي".وأشار إلى أن التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها، تحتم وجود صوت أفريقي مؤثر وفعال، داخل المحافل الدولية القائمة،عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.وأعرب السيسي عن تطلع مصر لأن تحظى المطالب الأفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذلك مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية، بدعم الشريك والصديق الروسي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.وقال بوتين خلال القمة "الروسية - الافريقية: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية".وتابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية".وانطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230727/السيسي-وبوتين-يستعرضان-الرؤية-المصرية-لأولويات-الشراكة-الأفريقية---الروسية-1079483805.html

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مصر, روسيا, أفريقيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"