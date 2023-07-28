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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-درست-بعناية-المقترحات-الأفريقية-لتسوية-الوضع-في-أوكرانيا-1079525137.html
بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا
بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو درست بعناية" المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T22:39+0000
2023-07-28T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
أخبار أوكرانيا
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سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، "لقد حللنا بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤنا الأفارقة، ونأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير".وفي الوقت نفسه، أعرب بوتين عن أمله في أن "يفهم الزملاء الأفارقة جيدًا طبيعة وأصول هذه الأزمة".
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الأخبار
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فلاديمير بوتين, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", أخبار أوكرانيا

بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا

22:39 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو درست بعناية" المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، "لقد حللنا بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤنا الأفارقة، ونأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير".
وفي الوقت نفسه، أعرب بوتين عن أمله في أن "يفهم الزملاء الأفارقة جيدًا طبيعة وأصول هذه الأزمة".
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