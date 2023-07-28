https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-درست-بعناية-المقترحات-الأفريقية-لتسوية-الوضع-في-أوكرانيا-1079525137.html
بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا
بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو درست بعناية" المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T22:39+0000
2023-07-28T22:39+0000
2023-07-28T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
أخبار أوكرانيا
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سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، "لقد حللنا بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤنا الأفارقة، ونأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير".وفي الوقت نفسه، أعرب بوتين عن أمله في أن "يفهم الزملاء الأفارقة جيدًا طبيعة وأصول هذه الأزمة".
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", أخبار أوكرانيا
بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو درست بعناية" المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، "لقد حللنا بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤنا الأفارقة، ونأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير".
وفي الوقت نفسه، أعرب بوتين عن أمله في أن "يفهم الزملاء الأفارقة جيدًا طبيعة وأصول هذه الأزمة
".