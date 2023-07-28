https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-لا-تنتهك-ميثاق-الأمم-المتحدة-وتعمل-وفق-هذا-الميثاق-1079524937.html
بوتين: روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتعمل وفق هذا الميثاق
بوتين: روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتعمل وفق هذا الميثاق
قال الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتتصرف بما يتفق معه بالكامل. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T21:52+0000
2023-07-28T21:52+0000
2023-07-28T21:58+0000
فلاديمير بوتين
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا
أخبار أوكرانيا
ميثاق الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079496967_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_2adc9749973d9d1b68d5e4b024e06a7f.jpg
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وتابع بوتين خلال غداء عمل مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، قائلا، "يقال لنا اليوم أننا ننتهك ميثاق الأمم المتحدة. أنا لا أعتقد ذلك بل على العكس، أنا على ثقة من أننا نتصرف بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".وشدد بوتين على أنه يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة وعقوبات أحادية الجانب وضمان الأمن على حساب الآخرين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079496967_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_5112c7c8c0b8ec5cc65a7729fdad1fa7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار أوكرانيا, ميثاق الأمم المتحدة
فلاديمير بوتين, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار أوكرانيا, ميثاق الأمم المتحدة
بوتين: روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتعمل وفق هذا الميثاق
21:52 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 21:58 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتتصرف بما يتفق معه بالكامل.
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وتابع بوتين خلال غداء عمل مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا
، قائلا، "يقال لنا اليوم أننا ننتهك ميثاق الأمم المتحدة. أنا لا أعتقد ذلك بل على العكس، أنا على ثقة من أننا نتصرف بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تحترمها الدول الأخرى.
وشدد بوتين على أنه يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة وعقوبات أحادية الجانب وضمان الأمن على حساب الآخرين".