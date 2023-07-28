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https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-لا-تنتهك-ميثاق-الأمم-المتحدة-وتعمل-وفق-هذا-الميثاق-1079524937.html
بوتين: روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتعمل وفق هذا الميثاق
بوتين: روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتعمل وفق هذا الميثاق
قال الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتتصرف بما يتفق معه بالكامل. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T21:52+0000
2023-07-28T21:58+0000
فلاديمير بوتين
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا
أخبار أوكرانيا
ميثاق الأمم المتحدة
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سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وتابع بوتين خلال غداء عمل مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، قائلا، "يقال لنا اليوم أننا ننتهك ميثاق الأمم المتحدة. أنا لا أعتقد ذلك بل على العكس، أنا على ثقة من أننا نتصرف بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".وشدد بوتين على أنه يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة وعقوبات أحادية الجانب وضمان الأمن على حساب الآخرين".
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فلاديمير بوتين, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار أوكرانيا, ميثاق الأمم المتحدة
فلاديمير بوتين, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار أوكرانيا, ميثاق الأمم المتحدة

بوتين: روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتعمل وفق هذا الميثاق

21:52 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 21:58 GMT 28.07.2023)
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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قال الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن روسيا لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتتصرف بما يتفق معه بالكامل.
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وتابع بوتين خلال غداء عمل مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، قائلا، "يقال لنا اليوم أننا ننتهك ميثاق الأمم المتحدة. أنا لا أعتقد ذلك بل على العكس، أنا على ثقة من أننا نتصرف بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تحترمها الدول الأخرى.
وشدد بوتين على أنه يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة وعقوبات أحادية الجانب وضمان الأمن على حساب الآخرين".
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