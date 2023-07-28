https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يدعو-لانضمام-الاتحاد-الأفريقي-لمجموعة-العشرين-وإدانات-بعد-اقتحام-جديد-للأقصى-1079520655.html

بوتين يدعو لانضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين.. وإدانات بعد اقتحام جديد للأقصى

بوتين يدعو لانضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين.. وإدانات بعد اقتحام جديد للأقصى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا والدول الأفريقية تقف معًا من أجل إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T17:58+0000

2023-07-28T17:58+0000

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بوتين يدعو لانضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين.. وتطورات الوضع في السودان.. وإدانات بعد اقتحام جديد للأقصى بوتين يدعو لانضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين.. وتطورات الوضع في السودان.. وإدانات بعد اقتحام جديد للأقصى

وقال بوتين في حفل استقبال أقيم على شرف ضيوف القمة الروسية - الأفريقية: "الآن تقف روسيا والدول الأفريقية معا من أجل تشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".وأكد الرئيس الروسي أن روسيا منفتحة على التعاون في كافة المجالات، مشيرًا إلى أنها شريك مهم للقارة، وأعرب عن أمله في أن تتخذ مجموعة الدول العشرين في قمتها المقبلة في الهند قرار انضمام الاتحاد الأفريقي إليها.وعبّر القادة والزعماء الأفارقة عن امتنانهم لدعم روسيا في القضايا الأفريقية داخل مجلس الأمن، إذ أن عددا من القضايا يتم التعامل معها في غياب الدول الأفريقية نفسها.ودعا رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، لضرورة الاستماع إلى مطالبات روسيا بالوفاء بشروط صفقة الحبوب من أجل إيجاد سبل لحل هذه المشكلة.وفي كلمة له خلال "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي" في سان بطرسبورغ، أكد غزالي أن "روسيا تتعاون مع أفريقيا وتبذل قصارى جهدها لمكافحة المشاكل الزراعية. وأضاف أن القارة الأفريقية تثق في مستقبل التعاون الروسي الأفريقي القائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".حول هذا الموضوع، قالت مراسلة "سبوتنيك" فرح القادري من بطرسبورغ: "الرئيس الروسي أكد خلال خطابه أنه يدعم ضم الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين لما لذلك من آثار اقتصادية وآمال قد تتحقق للجانب الأفريقي ومن المتوقع أن هذا المطلب يمكن أن يتحقق في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، خاصةً وأن الدول الأوروبية ترى وتنظر للدول الأفريقية كأنها المخرج لها كما كانت في السابق للنهوض باقتصادهم".إطلاق صاروخ من جنين ومقتل طفل فلسطيني في اقتحام إسرائيلي لقلقيلية وإدانات بعد اقتحام جديد للأقصىأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من جنين انفجر بعد إطلاقه مباشرة ولم يتخط الجدار الفاصل. وكانت مجموعة تطلق على نفسها "كتائب العياش" ومقرها جنين، قالت إنها أطلقت صاروخا باتجاه مستوطنة "رام أون" احتجاجا على "عدوان الاحتلال والمستوطنين واقتحام الأقصى".في الوقت نفسه، أدانت بعض الدول العربية منها مصر والأردن اقتحام المسجد الأقصى الشريف من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والمئات من العناصر المتطرفة. وشددت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة، والتي تقر بأن الأقصى وقفًا إسلاميا خالصا ومكان عبادة للمسلمين، ودعت الجانب الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لهذه التصرفات الاستفزازية والتصعيدية .يذكر أن مستوطنين أدّوا "السجود الملحمي" في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، عقب اقتحامه في ذكرى "خراب الهيكل". وأوقفت الشرطة الإسرائيلية 3 من المستوطنين الذي أدوا "السجود الملحمي" عند باب الرحمة . وكان وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم مع وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، المسجد الأقصى مع عدد من المستوطنين .في سياق آخر، قتلت القوات الإسرائيلية طفلًا بالرصاص خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.كانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم.وأضاف أن "اقتحام المسجد بات سياسة ممنهجة لحكومة نتنياهو، التي ترى أن هذه الخطوة أكثر ما يمكن الاستقواء بها، لزيادة قوتها في الشارع الإسرائيلي، حيث يعتقد جميع وزراء حكومة نتنياهو أنها للحفاظ على وجودهم وبقائهم واستمرارهم في مناصبهم، وتنبع من خلال عملية الدخول لباحات المسجد، وأوضح أن الأزمات الداخلية الإسرائيلية لم تمنع الحكومة عن هذه الإجراءات والجرائم، باعتبار أن المجتمع الإسرائيلي في هذه المرحلة بات متطرفًا بشكل عام، والأصوات القليلة التي تقف ضد هذه الخطوات خافتة ولا قوة لها أمام التيار الجارف المؤيد لعملية التوغل والاقتحام والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك".الجيش السوداني يعلن عودة وفده المفاوض من مدينة جدة بعد فشل المفاوضات الجديدةأعلن الجيش السوداني في بيان، عودة وفده المفاوض من مدينة جدة السعودية إلى البلاد، عازيا سبب فشل المفاوضات لعدم خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمستشفيات كمنطلق للتفاوض.وأكد الجيش السوداني في بيانه "الاستعداد لمواصلة المباحثات متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات"، مثمنا "الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إنجاح جميع جولات هذه المباحثات"، ومؤكدا رغبته في "التوصل إلى اتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب".وقال بيان الجيش: "تم تعليق المباحثات من قبل المسهلين في الأول من يونيو (تموز) الماضي نتيجة لعدم تحقيق أي تقدم يذكر وذلك لعدم إيفاء المتمردين بمتطلبات الاتفاق، وخلال تلك الفترة استمر وفدنا - الذي ظل في مدينة جدة طوال هذه المدة - في تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المسهلين والفاعلين في الشأن الإنساني".من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها لن تفك الحصار على قادة الجيش السوداني في الخرطوم إلا من خلال اتفاق حل نهائي.وتتواصل المعارك في العاصمة السودانية، إذ يتبادل كل من الجيش وقوات "الدعم السريع" الهجمات على المواقع التابعة لكل جانب.حول هذا الموضوع، قال العميد ساتي محمد سُوركَتَّي، الخبير الاستراتيجي السوداني، إن مفاوضات جدة لم تكن تهدف للوصول إلى حل، كون الجهة التي تديرها تفعل ذلك لمصلحتها هي وليس لمصلحة السودان، مشيرا إلى أن الخطأ الأبرز في هذه المفاوضات هو عدم اشتراط خروج قوات الدعم السريع من مفاصل الدولة الرئيسية التي تحتلها مثل المشافي والمصالح الحكومية وتسليم أسلحتهم وهو ما لم يحدث، ما أضر بمسار المفاوضات.تصريحات مستفزة جديدة لرئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي واجتماع طارئ لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بشأن حرق المصاحفتعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا في 31 يوليو بشأن تكرار حوادث "تدنيس وحرق" نسخ من القرآن في السويد والدنمارك.وذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، أن الاجتماع المقرر عقده على مستوى وزراء الخارجية، جاء بناء على طلب من السعودية والعراق .يأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ تنفيذًا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الخارجية استدعت سفيرة الدنمارك بعد حرق المصحف الشريف.وقالت الخارجية في بيان، إنه تم إبلاغ سفيرة الدنمارك باستياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها كلية، وعلى كافة الصُعد الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك أخيرا ومنها السفارة المصرية في كوبنهاغن يوم 25 يوليو الجاري، في إطار الزعم بالرغبة في إيصال رسالة الدفاع عن حرية التعبير .قال د.هلال العبيدي، أستاذ العلوم السياسية، إن موجات الكراهية التي تصاعدت في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، مثل السويد يكمن وراءها صعود أحزاب اليمين المتطرف هناك التي تدفع باتجاه الكراهية وعدم قبول الآخر، باعتبار أن الهجرة لأوروبا أصبحت عشوائية، مشيرا إلى أن المصالح الانتخابية هي التي تحدد وترسم مسارا لهذه التصرفات العنصرية للحصول على مكاسب سياسية دون النظر للمصالح العليا للبلد.وأضاف العبيدي أنه رغم ارتفاع عدد المسلمين في أوروبا في الفترة الأخيرة فإنهم عاجزون عن تكوين لوبي ضاغط سياسيا يحول دون مثل هذه التصرفات اليمينية المتطرفة لأن أصوات المسلمين هناك مشتتة وغير منظمة لم تشكل قوة مجتمعية أو سياسية، وبعضها غير مشتغل بالسياسة أصلا.الكويت تقول إنها ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل "الدرة" دون انتظار ترسيم الحدود مع إيرانأعلنت الكويت أنها "ستبدأ قريبا في التنقيب والإنتاج في حقل الدرة". وقال وزير النفط الكويتي، سعد البراك، إن الكويت ستبدأ في التنقيب والإنتاج في حقل الدرة، دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية قد بحثت، في وقت سابق، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.يأتي ذلك على وقع أزمة حقل الدرة الأخيرة، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن حقل الدرة اكتشف في عام 1967 ويقع في منطقة حدودية متداخلة، تؤكد الكويت أن هذه المنطقة مع السعودية فقط، ووقعت اتفاقيات مع الرياض في عام 2021 لتنظيم كميات الغاز الصادرة منها.أما الخبير النفطي، هاشم عقل، فيرى أن الحقل يدخل فيه الكويت والسعودية وإيران والعراق، وتقول طهران إنها شريكة في الحقل بناء على ورقة من شركة أمريكية في سبعينيات القرن الماضي. وأكد أن الحقل بحسب الجغرافيا أقرب للكويت وبالتالي هي صاحبة الحق فيه.

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