https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لليوم-الثاني-للقمة-الروسية-الأفريقية-1079495483.html
بوتين: دعمنا أفريقيا لعقود في مواجهة نير الاستعمار
بوتين: دعمنا أفريقيا لعقود في مواجهة نير الاستعمار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الدول الأفريقية يشاركون في الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T08:03+0000
2023-07-28T08:03+0000
2023-07-28T08:29+0000
روسيا
العالم
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الروسية - الأفريقية: "تربط روسيا وأفريقيا علاقات صداقة قوية وعلاقات وثيقة متبادلة المنفعة، وتم وضع أسسها في منتصف القرن الماضي أثناء نضال شعوب القارة الأفريقية من أجل حريتهم".وأضاف: "لسوء الحظ، لم يتم القضاء على بعض مظاهر الاستعمار حتى يومنا هذا، ولا تزال تمارسها الدول الكبرى، على وجه الخصوص، في المجالات الاقتصادية والمعلوماتية والإنسانية".وتابع: "أنا متأكد من أن روسيا والدول الأفريقية تتضامن بشكل كامل مع بعضها بعضا في هذا".وأشار بوتين، قائلا: "أمام أعيننا أصبحت القارة الأفريقية مركزًا جديدًا للقوة، وأن دورها السياسي والاقتصادي ينمو بشكل كبير. وسيتعين على الجميع أن يحسب حسابًا لهذا الواقع الموضوعي".وأضاف: "لا يمكننا أن نوافق على استبدال القانون الدولي بما يسمى النظام القائم على القواعد التي تعلنها بعض الدول نفسها، لكنها هي نفسها تقوم باستمرار بتشويه وتغيير وتعديل".
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يعتزم-الاجتماع-مع-زعماء-جمهورية-إفريقيا-الوسطى-والكاميرون-1079489356.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, العالم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
بوتين: دعمنا أفريقيا لعقود في مواجهة نير الاستعمار
08:03 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الدول الأفريقية يشاركون في الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية.
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الروسية - الأفريقية: "تربط روسيا وأفريقيا علاقات صداقة قوية وعلاقات وثيقة متبادلة المنفعة، وتم وضع أسسها في منتصف القرن الماضي أثناء نضال شعوب القارة الأفريقية من أجل حريتهم".
وتابع: "لعقود من الزمن، قدمنا الدعم باستمرار في المواجهة الصعبة للدول الأفريقية ضد نير الاستعمار".
وأضاف: "لسوء الحظ، لم يتم القضاء على بعض مظاهر الاستعمار حتى يومنا هذا، ولا تزال تمارسها الدول الكبرى، على وجه الخصوص، في المجالات الاقتصادية والمعلوماتية والإنسانية".
وقال بوتين: "يجب الدفاع عنها (سيادة الدولة) دون أن تفشل، ولا تستسلم أبدًا، ولا تتراجع أبدًا تحت أي ضغط خارجي. وفي مثل هذه الرغبة في الاستقلال والدفاع عن السيادة والمشاركة بنشاط في تشكيل نظام متعدد الأقطاب قائم على المساواة".
وتابع: "أنا متأكد من أن روسيا والدول الأفريقية تتضامن بشكل كامل مع بعضها بعضا في هذا".
وأشار بوتين، قائلا: "أمام أعيننا أصبحت القارة الأفريقية مركزًا جديدًا للقوة، وأن دورها السياسي والاقتصادي ينمو بشكل كبير. وسيتعين على الجميع أن يحسب حسابًا لهذا الواقع الموضوعي".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عددا من الدول تعمل على تغيير القواعد الدولية وتغييرها واستخدامها لمصالحها الأنانية.
وأضاف: "لا يمكننا أن نوافق على استبدال القانون الدولي بما يسمى النظام القائم على القواعد التي تعلنها بعض الدول نفسها، لكنها هي نفسها تقوم باستمرار بتشويه وتغيير وتعديل".