https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يعتزم-الاجتماع-مع-زعماء-جمهورية-إفريقيا-الوسطى-والكاميرون-1079489356.html

بوتين يعتزم الاجتماع مع زعماء جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون

بوتين يعتزم الاجتماع مع زعماء جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون

يواصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، سلسلة من المحادثات مع قادة الدول الأفريقية، حيث من المتوقع أن يلتقي مع رؤساء جمهوريتي إفريقيا الوسطى... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T00:23+0000

2023-07-28T00:23+0000

2023-07-28T00:31+0000

أخبار الكاميرون اليوم

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078387799_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_15bf18793c566f6816df5bf28634a4fb.jpg

وأمس الخميس، شارك بوتين في المنتدى، والتقى أيضًا مع ممثلي المنظمات الأفريقية وقادة موزمبيق وبوروندي وزيمبابوي وأوغندا وجزر القمر، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية.ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي بوتين يوم الجمعة برئيس مجلس الرئاسة الليبي ويقدم مداخلة أخرى في المنتدى. وتحتل جمهورية أفريقيا الوسطى مكانة مهمة في العلاقات الروسية، ما يدفع لمزيد تطوير هذه العلاقات.ولم يستبعد سفير روسيا في جمهورية أفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف إمكانية توقيع عدد من العقود خلال القمة، ومن بين المواضيع المطروحة هي مسألة توريد الوقود.كما من الممكن مناقشة توريد الحبوب، ولم تتقدم جمهورية أفريقيا الوسطى بطلب إلى روسيا بشأن إرسال الحبوب والأسمدة مجانًا.وأعلن بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لتوفير شحنات من 25-50 ألف طن من الحبوب مجانًا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا في الشهور القادمة، بالإضافة إلى توفير التوصيل المجاني.وتتعاون البلدين أيضًا على المستوى الدولي، فعلى سبيل المثال، تتجه جمهورية أفريقيا الوسطى نحو التعاون مع مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، لكنها لم تطلب الانضمام بعد.وبالنسبة للكاميرون، يوجد بعض القضايا التي يتطلب مناقشتها. وصرح بوتين أن هناك الآن 30 مشروعًا طاقويًا مستقبليًا بمشاركة روسية تتم دراستها في 16 دولة إفريقية. وحاليًا، تعمل شركات النفط والغاز الروسية في الكاميرون.وانطلقت، يوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230727/انطلاق-قمة-روسيا---أفريقيا-2023-في-سان-بطرسبورغ-1079453806.html

https://sputnikarabic.ae/20230121/أفريقيا-الوسطى-روسيا-أولت-اهتماما-بالغا-واستعدادا-لمساعدتنا-في-القطاع-الزراعي-1072537018.html

أخبار الكاميرون اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الكاميرون اليوم, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم