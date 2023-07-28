عربي
القوات الروسية تنجح بصد جميع الهجمات الأوكرانية في زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20230728/رئيس-وزراء-قطر-يزور-أوكرانيا--1079502530.html
رئيس وزراء قطر يزور أوكرانيا
رئيس وزراء قطر يزور أوكرانيا
وصل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T11:05+0000
2023-07-28T11:05+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077914411_0:87:1000:650_1920x0_80_0_0_7d94ff65506ff331628aed04285dd86d.jpg
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن الوزير القطري سيلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين، لبحث عدد من الملفات المهمة.وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.وأضاف أن قطر ستجدد في كييف موقفها الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.ووفقا للبيان، سيتم خلال الزيارة أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما جهود دولة قطر التنموية في أوكرانيا، وأفاق التعاون في عدد من المجالات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077914411_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_1cac2787a39f1f106c1c58e6282aa77b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار

رئيس وزراء قطر يزور أوكرانيا

11:05 GMT 28.07.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegramNabd
وصل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن الوزير القطري سيلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين، لبحث عدد من الملفات المهمة.
وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن قطر ستجدد في كييف موقفها الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
ووفقا للبيان، سيتم خلال الزيارة أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما جهود دولة قطر التنموية في أوكرانيا، وأفاق التعاون في عدد من المجالات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала