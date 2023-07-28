https://sputnikarabic.ae/20230728/رئيس-وزراء-قطر-يزور-أوكرانيا--1079502530.html
رئيس وزراء قطر يزور أوكرانيا
رئيس وزراء قطر يزور أوكرانيا
وصل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T11:05+0000
2023-07-28T11:05+0000
2023-07-28T11:05+0000
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وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن الوزير القطري سيلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين، لبحث عدد من الملفات المهمة.وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.وأضاف أن قطر ستجدد في كييف موقفها الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.ووفقا للبيان، سيتم خلال الزيارة أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما جهود دولة قطر التنموية في أوكرانيا، وأفاق التعاون في عدد من المجالات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.
قطر
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
رئيس وزراء قطر يزور أوكرانيا
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وصل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن الوزير القطري سيلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين، لبحث عدد من الملفات المهمة.
وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار جهود قطر
للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن قطر ستجدد في كييف موقفها
الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
ووفقا للبيان، سيتم خلال الزيارة أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما جهود دولة قطر التنموية في أوكرانيا
، وأفاق التعاون في عدد من المجالات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.