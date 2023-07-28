https://sputnikarabic.ae/20230728/سنغافورة-تنفذ-أول-حكم-إعدام-لامرأة-منذ-ما-يقرب-من-20-عاما-1079491626.html

سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام لامرأة منذ ما يقرب من 20 عاما

سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام لامرأة منذ ما يقرب من 20 عاما

أعلنت السلطات السنغافورية، يوم الجمعة، تنفيذ حكم إعدام مواطنة تبلغ من العمر 45 عامًا بتهمة تجارة المخدرات، وهو أول إعدام لامرأة في البلاد منذ ما يقرب من 20... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T04:41+0000

2023-07-28T04:41+0000

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وقال المكتب المركزي لمكافحة للمخدرات في بيان: "تم تنفيذ عقوبة الإعدام بالإعدام التي فرضت على ساريديوي بنت جماني في 28 يوليو/تموز 2023."وكانت المرأة مدانة بتهريب ما "لا يقل عن 30.72 غرام" من الهيروين، أكثر من ضعف حجم الكمية التي تستوجب عقوبة الإعدام في سنغافورة.ونفذ الحكم بالإعدام على الرغم من نداءات المنظمات الحقوقية، التي تقول إن عقوبة الإعدام لا تمتلك أي تأثير مثبت على الجريمة.حُكم عليها في عام 2018، وقد "تم تمنحها كامل العملية القانونية، وكان لها ممثل قانوني طوال العملية"، وفقًا لبيان المكتب.وأضاف المكتب: وتعتبر جماني أول امرأة تُعدم في الدولة منذ عام 2004، عندما تم إعدام المواطنة السنغافورية يين ماي وين لتهريب المخدرات.وأصبحت المرأة رقم 15 التي يتم إرسالها إلى منصة الإعدام منذ استئناف الحكومة لتنفيذ الإعدامات في مارس/آذار 2022 بعد توقف لمدة عامين خلال جائحة كوفيد-19.تتمتع سنغافورة ببعض أقسى قوانين مكافحة المخدرات في العالم - ويمكن أن يؤدي تهريب أكثر من 500 غرام من القنب أو أكثر من 15 غرامًا من الهيروين إلى عقوبة الإعدام.

https://sputnikarabic.ae/20210419/سنغافورة-تضبط-أكبر-شحنة-من-القنب-منذ-25-عاما-1048733299.html

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