قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مصر ويلتقي برئيس الأركان
© AFP 2023 / - قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا
© AFP 2023 / -
أعلن الجيش المصري أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، يزور مصر حاليا على رأس وفد عسكري.
وذكر الجيش المصري في بيان، أمس الخميس، أن الجنرال كوريلا والوفد المرافق له التقى خلال الزيارة برئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر.
#المتحدث_العسكرى : الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية ...— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 27, 2023
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وخلال اللقاء، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.
بدوره، أعرب رئيس أركان الجيش المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.
بدوره، أعرب رئيس أركان الجيش المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.
13 ديسمبر 2022, 11:48 GMT
كما أكد عسكر حرص القيادة العامة للجيش المصري على تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.
فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى حرص واشنطن على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة.
فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى حرص واشنطن على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة.