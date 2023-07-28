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قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مصر ويلتقي برئيس الأركان
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مصر ويلتقي برئيس الأركان
أعلن الجيش المصري أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، يزور مصر حاليا على رأس وفد عسكري. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T07:04+0000
2023-07-28T07:04+0000
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وذكر الجيش المصري في بيان، أمس الخميس، أن الجنرال كوريلا والوفد المرافق له التقى خلال الزيارة برئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر.وخلال اللقاء، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.بدوره، أعرب رئيس أركان الجيش المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.كما أكد عسكر حرص القيادة العامة للجيش المصري على تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى حرص واشنطن على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الجيش-المصري-يقود-مهام-دولية-في-البحر-الأحمر-1071158582.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار, العالم, العالم العربي

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مصر ويلتقي برئيس الأركان

07:04 GMT 28.07.2023
© AFP 2023 / - قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا
 قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن الجيش المصري أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، يزور مصر حاليا على رأس وفد عسكري.
وذكر الجيش المصري في بيان، أمس الخميس، أن الجنرال كوريلا والوفد المرافق له التقى خلال الزيارة برئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

بدوره، أعرب رئيس أركان الجيش المصري عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.
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كما أكد عسكر حرص القيادة العامة للجيش المصري على تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى حرص واشنطن على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة.
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