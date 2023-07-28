https://sputnikarabic.ae/20230728/قطرات-علاج-جيني-تعيد-البصر-لمراهق-1079507270.html
قطرات علاج جيني تعيد البصر لمراهق
قطرات علاج جيني تعيد البصر لمراهق
أعادت قطرات علاج جيني جديد البصر لمراهق يعاني من حالة وراثية نادرة، تسببت في تراكم النسيج الندبي في عينيه، ما جعله أعمى. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T12:27+0000
2023-07-28T12:27+0000
2023-07-28T12:29+0000
مجتمع
الصحة
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وذكرت مجلة علمية أن أنطونيو فينتو كارفاخال، 14 عامًا، كان يعاني من انحلال البشرة الفقاعي الحثلي، وهي حالة وراثية نادرة تمنع خلايا الجسم من صنع نوع معين من الكولاجين، وتسمى أحيانًا "مرض الفراشة"، وهي الحالة التي تجعل الجلد حساسًا للغاية عند اللمس وبالتالي يكون عرضة للبثور والجروح المزمنة.وأشارت المجلة إلى أنه في الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على أول علاج على الإطلاق لانحلال البشرة الفقاعي الحثلي من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، يدعى "فيجوفيك"، وهو دواء موضعي يقوم بفركه المستخدمون على جلدهم المتقرح، ويعمل عن طريق توصيل نسخ عاملة من جين الكولاجين المفقود إلى خلاياهم. وبالتالي فإن العلاج يساعد على منع ظهور بثور جديدة أثناء شفاء الجلد، وهو لا يغير الحمض النووي للخلايا بشكل دائم، لذلك يجب إعادة تطبيقه بانتظام.وبحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية صنّعت الشركة المصنعة للدواء، نسخة من "فيجوفيك" تعمل كقطرات للعين عن طريق إزالة المكون الشبيه بالهلام من تركيبته، وبعد اختبار الصيغة الجديدة على الفئران، حصل الفريق على موافقة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومجالس مراجعة الجامعات والمستشفيات لإعطاء أنطونيو العلاج المناسب، وفي أغسطس/ آب 2022 أجريت عملية جراحية للمراهق لإزالة النسيج الندبي من عينه اليمنى، ثم بدأ باستخدام قطرة العين فقط في العين اليمنى.وذكرت المجلة أنه بعد الجراحة، لم يعد الندوب في عين أنطونيو اليمنى، ورأى تحسنًا مطردًا، حتى أصبحت رؤيته شبه مثالية 20/25.وفي وقت سابق من العام، بدأ الاطباء في علاج عين أنطونيو اليسرى، التي كانت بها ندبات أكثر، وهناك أيضا تحسن بشكل مطرد، لدرجة الاقتراب من 20/50، والتي قال الاطباء عنها "إنها رؤية جيدة جدًا".
https://sputnikarabic.ae/20230727/3--أسس-علمية-تجعل-التمارين-المنزلية-بفعالية-الصالة-الرياضية-1079475264.html
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الصحة
قطرات علاج جيني تعيد البصر لمراهق
12:27 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
أعادت قطرات علاج جيني جديد البصر لمراهق يعاني من حالة وراثية نادرة، تسببت في تراكم النسيج الندبي في عينيه، ما جعله أعمى.
وذكرت مجلة علمية أن أنطونيو فينتو كارفاخال، 14 عامًا، كان يعاني من انحلال البشرة الفقاعي الحثلي، وهي حالة وراثية نادرة تمنع خلايا الجسم من صنع نوع معين من الكولاجين، وتسمى أحيانًا "مرض الفراشة"، وهي الحالة التي تجعل الجلد حساسًا للغاية عند اللمس وبالتالي يكون عرضة للبثور والجروح المزمنة.
ولأن الكولاجين هو أيضًا مكون رئيسي في القرنية (طبقة الأنسجة الشفافة التي تغطي الجزء الأمامي من العين) يمكن أن يؤدي المرض أيضًا إلى ظهور تقرحات وتآكل وتندب في العين، في حالات مثل حالة أنطونيو، يمكن أن يؤدي هذا إلى العمى.
وأشارت المجلة إلى أنه في الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على أول علاج على الإطلاق لانحلال البشرة الفقاعي الحثلي من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، يدعى "فيجوفيك"، وهو دواء موضعي يقوم بفركه المستخدمون على جلدهم المتقرح، ويعمل عن طريق توصيل نسخ عاملة من جين الكولاجين المفقود إلى خلاياهم. وبالتالي فإن العلاج يساعد على منع ظهور بثور جديدة أثناء شفاء الجلد، وهو لا يغير الحمض النووي للخلايا بشكل دائم، لذلك يجب إعادة تطبيقه بانتظام.
وبحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية
صنّعت الشركة المصنعة للدواء، نسخة من "فيجوفيك" تعمل كقطرات للعين عن طريق إزالة المكون الشبيه بالهلام من تركيبته، وبعد اختبار الصيغة الجديدة على الفئران، حصل الفريق على موافقة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومجالس مراجعة الجامعات والمستشفيات لإعطاء أنطونيو العلاج المناسب، وفي أغسطس/ آب 2022 أجريت عملية جراحية للمراهق لإزالة النسيج الندبي من عينه اليمنى، ثم بدأ باستخدام قطرة العين فقط في العين اليمنى.
وذكرت المجلة أنه بعد الجراحة، لم يعد الندوب في عين أنطونيو اليمنى، ورأى تحسنًا مطردًا، حتى أصبحت رؤيته شبه مثالية 20/25.
وفي وقت سابق من العام، بدأ الاطباء في علاج عين أنطونيو اليسرى، التي كانت بها ندبات أكثر، وهناك أيضا تحسن بشكل مطرد، لدرجة الاقتراب من 20/50، والتي قال الاطباء عنها "إنها رؤية جيدة جدًا".