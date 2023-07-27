https://sputnikarabic.ae/20230727/3--أسس-علمية-تجعل-التمارين-المنزلية-بفعالية-الصالة-الرياضية-1079475264.html

3 أسس علمية تجعل التمارين المنزلية بفعالية الصالة الرياضية

3 أسس علمية تجعل التمارين المنزلية بفعالية الصالة الرياضية

مع ارتفاع تكلفة المعيشة، أصبحت عضوية الصالات الرياضية وفصول اللياقة البدنية باهظة الثمن بشكل متزايد، ولكن يمكنك تحقيق القدر نفسه من التقدم في المنزل. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T14:31+0000

2023-07-27T14:31+0000

2023-07-27T14:31+0000

مجتمع

رياضة

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102552/98/1025529800_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_78d3a73081d1c11150e389a02ec9fca6.png

يعد التحمل القلبي الوعائي وقوة العضلات ومرونتها من أهم مكونات اللياقة البدنية، ويمكن تدريب كل منهم بمعدات قليلة أو معدومة.1- تمارين التحمل القلبي الوعائييعتبر تمرين التحمل القلبي الوعائي أو تمرين "القلب" من التمارين الرئيسية التي تجبر القلب والرئتين على زيادة إمداد العضلات العاملة بالأكسجين، حيث تُعد أمراض القلب سببًا رئيسيًا للوفاة، كما أن تمارين التحمل القلبي الوعائي تساعد في الحفاظ على صحة القلب.هناك طريقتان لتحقيق أقصى قدر من التحمل القلبي الوعائي:المتارين المتقطعة العالية الكثافة (HIIT)وهي تمارين قصيرة المدة وسريعة الحركة وهي من التمارين الشاقة، وتمرين الحالة الثابتة المنخفضة الكثافة (LISS)، كلاهما خياران رائعان في حين أن التدريب المتقطع العالي الكثافة يمكن أن يكون أكثر كفاءة من حيث الوقت، أما التدريب المنخفض الكثافة في الحالة الثابتة قد يكون أكثر متعة وأسهل للاستمرار على المدى الطويل.2. قوة العضلاتبمجرد اختيارك للتمارين، قم بإجراء 2-3 مجموعات من 8-12 تكرارًا بكثافة معتدلة إلى أعلى، مع راحة 90 ثانية تقريبًا بين كل مجموعة.المرونةيمكن أن تزيد المرونة المحسّنة من نطاق حركتك وتحسن قدرتك على إدارة الحياة اليومية.على الرغم من أننا لا نعرف أفضل الوسائل لزيادة المرونة، فإن أبسط الطرق التي يمكن الوصول إليها بسهولة هي التمدد الثابت.كن مستمتعا في التدريبمهما كان اختيارك، تأكد من أنك تستمتع بالتمرين، وبعد كل شيء، يتعلق الأمر بإنشاء التزام مستمر بممارسة الرياضة التي ستحقق فوائد صحية طويلة الأجل، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ويمكن أن يساعدك فحص ما قبل التمرين في تحديد ما إذا كان يجب عليك زيارة الطبيب أو أخصائي الصحة المساعد قبل بدء برنامج التمرين وللحصول على إرشادات بشأن الخطوات التالية.

https://sputnikarabic.ae/20230727/دراسة-تكشف-عن-فائدة-غير-متوقعة-لزيت-الزيتون-تؤثر-على-أهم-عضو-في-جسم-الإنسان--1079447768.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, الصحة