https://sputnikarabic.ae/20230728/مالي-تعتزم-تطوير-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الدفاع-والأمن--1079513016.html
مالي تعتزم تطوير التعاون مع روسيا في مجال الدفاع والأمن
مالي تعتزم تطوير التعاون مع روسيا في مجال الدفاع والأمن
صرح وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، اليوم الجمعة، أن بلاده تسعى لتعزيز تعاونها مع روسيا في مجال الدفاع والأمن، مشيرًا إلى وجود مناقشات مع المسؤولين الروس في... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T13:29+0000
2023-07-28T13:29+0000
2023-07-28T13:29+0000
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سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال ديوب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة الروسية - الأفريقية، ردًا على سؤال بشأن التعاون العسكري مع روسيا: "نحن نعمل مع روسيا، وأيضاً مع الشركاء المخلصين الذين يحترمون رؤية السلطات في مالي وسيادة مالي".وأشار إلى أن روسيا ساعدت مالي في تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، موضحًا أن وزير الدفاع المالي يتواجد حاليًا في روسيا لبحث تكثيف وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع موسكو.وانطلقت، يوم أمس، النسخة الثانية من القمة "الروسية - الأفريقية" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث تستمر يومين، وركز جدول أعمال اليوم الأول للقمة على قضايا الأمن الغذائي، والعلاقات الثنائية بين موسكو والدول الأفريقية.ويشارك في القمة عدد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أكد مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة، مشيرًا إلى أن 17 رئيساً سيحضرون القمة، بالإضافة إلى رئيسي الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.يذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى، عقدت في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-تخصص-90-مليون-دولار-لتخفيف-ديون-الدول-الأفريقية-1079497139.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار مالي, العالم
روسيا, أخبار مالي, العالم
مالي تعتزم تطوير التعاون مع روسيا في مجال الدفاع والأمن
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صرح وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، اليوم الجمعة، أن بلاده تسعى لتعزيز تعاونها مع روسيا في مجال الدفاع والأمن، مشيرًا إلى وجود مناقشات مع المسؤولين الروس في هذا الشأن.
سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال ديوب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة الروسية - الأفريقية، ردًا على سؤال بشأن التعاون العسكري مع روسيا: "نحن نعمل مع روسيا، وأيضاً مع الشركاء المخلصين الذين يحترمون رؤية السلطات في مالي وسيادة مالي".
وأشار إلى أن روسيا ساعدت مالي في تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، موضحًا أن وزير الدفاع المالي يتواجد حاليًا في روسيا لبحث تكثيف وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع موسكو.
وانطلقت، يوم أمس، النسخة الثانية من القمة "الروسية - الأفريقية" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث تستمر يومين، وركز جدول أعمال اليوم الأول للقمة على قضايا الأمن الغذائي، والعلاقات الثنائية بين موسكو والدول الأفريقية.
ويشارك في القمة عدد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.
وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أكد مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة، مشيرًا إلى أن 17 رئيساً سيحضرون القمة، بالإضافة إلى رئيسي الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.
يذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى، عقدت في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.