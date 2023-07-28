https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-تخصص-90-مليون-دولار-لتخفيف-ديون-الدول-الأفريقية-1079497139.html

بوتين: روسيا تخصص 90 مليون دولار لتخفيف ديون الدول الأفريقية

بوتين: روسيا تخصص 90 مليون دولار لتخفيف ديون الدول الأفريقية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية للدول الأفريقية لتخفيف الديون. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T08:38+0000

2023-07-28T08:38+0000

2023-07-28T08:38+0000

روسيا

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية، بحضور الزعماء الأفارقة: "تشارك روسيا أيضا في الجهود المبذولة للتخفيف من عبء ديون البلدان الأفريقية"، وتابع موضحا:وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لليوم-الثاني-للقمة-الروسية-الأفريقية-1079495483.html

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روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"