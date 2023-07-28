https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-تخصص-90-مليون-دولار-لتخفيف-ديون-الدول-الأفريقية-1079497139.html
بوتين: روسيا تخصص 90 مليون دولار لتخفيف ديون الدول الأفريقية
بوتين: روسيا تخصص 90 مليون دولار لتخفيف ديون الدول الأفريقية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية للدول الأفريقية لتخفيف الديون. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T08:38+0000
2023-07-28T08:38+0000
2023-07-28T08:38+0000
روسيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية، بحضور الزعماء الأفارقة: "تشارك روسيا أيضا في الجهود المبذولة للتخفيف من عبء ديون البلدان الأفريقية"، وتابع موضحا:وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لليوم-الثاني-للقمة-الروسية-الأفريقية-1079495483.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
بوتين: روسيا تخصص 90 مليون دولار لتخفيف ديون الدول الأفريقية
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية للدول الأفريقية لتخفيف الديون.
وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لليوم الثاني
من القمة الروسية الأفريقية، بحضور الزعماء الأفارقة: "تشارك روسيا أيضا في الجهود المبذولة للتخفيف من عبء ديون البلدان الأفريقية"، وتابع موضحا:
"حتى الآن، بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار. وفي آخر الطلبات الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار لهذه الأغراض الإنمائية".
وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.